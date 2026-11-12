Kamionnal hajtott fel a sofőrzseni a Tisza legendás pontonhídjára

Baleset történt szerdán késő délután a híres csongrádi fahídnál – adta hírül a Délmagyarország az illetékes megyei rendőrkapitányság illetékeseitől. Egy olyan, kőport szállító kamion hajtott fel a 7,5 tonnás súlykorlátozású pontonhídra, amelynek a tömege a számítások szerint meghaladta a 30 tonnát. Mint arról Csongrád város közösségimédia-oldala is beszámol, egy egyik partszéli pontonelem lesüllyedt a partközeli meder aljára, a mellette lévő hídburkolat pedig felemelkedett, megrongálva a nyerges vontató elemét. Elakadt a szerelvény, a katasztrófavédelem mellett kamionmentőre is szükség volt ahhoz, hogy késő esete el tudják vontatni a hídról a bajba jutott járművet.

Fotó: Wikipedia/Bristhun

Állítólag a (valószínűleg nem megfelelően beállított) GPS utasítását követve ért a hídhoz az idős sofőr, majd a korlátozó táblát és a józan logikát figyelmen kívül hagyva felhajtott a tiszai átkelőre. Maga a fahíd amúgy műemléki védelem alatt áll, és idén ünnepelték fennállása 130. évfordulóját, ám a mai szerkezet már jóval későbbi építésű, és az útpályát kivéve fa helyett már acélból készült. Telente szétszedve, a parton szokott állni a pontonhíd (helyette ilyenkor komp jár a Tiszán), idén azonban biztosan komoly helyreállítási munkákra lesz szükség, mert a kamion átkelése miatt súlyos károkat szenvedett az acélszerkezet.