Rutinellenőrzést tartottak a Komárom-Esztergom megyei rendőrség egyik alosztályának munkatársai az M1-es autópályán, amikor egy szabálytalanul előző külföldi kamionra lettek figyelmesek, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy a sofőr nem használja a biztonsági övét. Rögtön kiintették, amikor pedig a kamionos férfival megfújatták a szondát, kiderült, hogy ittasan vezetett.

Ittas kamionost fogtak az M1-esen, azóta is röhög a rendőrkapitányság - a kép illusztráció.

Fotó: Police.hu

Ittas kamionost fogtak az M1-esen, azóta is röhög a rendőrkapitányság

Ezután már nem a parkolóban, hanem a tatai rendőrkapitányságon folytatódott a beszélgetés, ahol a kamionos nem mindennapi magyarázatot adott elő: mivel fájt a foga, régi népi módszert követve pálinkával öblögetett, ám utána az italt nem akarta kiköpni a fülkében, hanem inkább lenyelte. Bizonyára nagy derültséget keltett a sztorija, de ez nem akadályozta meg a rendőröket abban, hogy szabálysértési- és büntetőeljárást indítsanak ellene.