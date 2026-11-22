Nem csak a boltokban kezd eluralkodni a karácsonyi dekoráció, de bizony már kezdenek megjelenni az utakon az első olyan autók, amelyeket használója igyekszik ünnepi hangulatba hozni. A webáruházakban és boltokban számos témába illő kiegészítőt árulnak, azonban ezek közül rengeteg nem felel meg a közúti közlekedés követelményeinek, ezért közterületen való használatuk tiltott, a rendőr akár meg is bírságolhatja miatta a felelőtlen autóst.

Nem minden autós karácsonyi dekoráció felel meg a közúti közlekedést szabályozó jogszabályoknak

Fotó: Vendel Lajos / nool.hu

Rengeteg autós karácsonyi dekoráció kapható a boltokban, de nem mind használható közúti forgalomban

Alapvető elvárás az autóra tett díszekkel kapcsolatban, hogy azok ne veszélyeztessék a többi közlekedőt, értsd esetleges baleset esetén ne okozzanak sérülést (legyenek puhák), és ne korlátozzák a látómezőt. Fontos, hogy a jogszabályok meghatározzák, hogy az autó előrefelé csak fehér (sárga) és borostyán színű fényt bocsáthat ki, azaz például egy, a motorháztetőre tett világító piros orr már szabálysértést jelent (ha nem is világít, de a kemény belsőségek miatt sérülésveszélyesnek számít). Hiába próbál arra hivatkozni a rendőrnél az autós, hogy azt olvasta a weboldalon, hogy használhatja a karácsonyi dekorációt az autón, az apróbetűs részben egészen biztosan ott szerepel, hogy az érvényes jogszabályok betartása a vásárló felelőssége. Még az ünnepi időszakban népszerű fényfelvonulások is jogilag szürke zónában mozognak.

