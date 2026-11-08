KGFB-kisokos: sok autósnak fogalma sincs a szerződés részleteiről!

Kinek kell kötnie a KGFB-t?
Minden esetben a gépjármű üzembentartójának.
Mi a biztosítási díj?
A biztosítási díj, amelyet a biztosítónak fizetünk a szolgáltatásért. A díjfizetés több részletben is történhet (éves, féléves, negyedéves) a termékre vonatkozó feltételek figyelembevételével.
Milyen módon lehet befizetni a díjat?
A fizetés módjára több lehetőség van, legegyszerűbb a bankkártyás fizetés, de van mód átutalásra, csoportos beszedési megoldásra is és végső esetben csekken is lehet fizetni.
Mikor kell befizetni a díjat?
A díjat a számlán megjelölt határidőre, vagy legkésőbb az esedékességtől számított 60. napig kell befizetni. A díjfizetés több részletben (éves, féléves, negyedéves) is történhet.
Hol érvényes a KGFB?
A biztosítás kiterjed az Európai Gazdasági Térségre, Svájc területére, valamint érvényes a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre is.
Milyen esetekre terjed ki a KGFB?
A jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra egyaránt.
Kinek térít a biztosító, ha közúti baleset történik?
A KGFB egy felelősségbiztosítás, így a biztosító a másoknak okozott károkat téríti meg.
Mi az bonus-malus besorolás?
Ez a rendszer díjkedvezménnyel jutalmazza az évek óta vezetőket, akik nem okoztak balesetet. A bonus-malus rendszer egy A00 alap, 10 bonus és 4 malus osztályból áll. Ha 10 éven át balesetmentesen vezetünk, elérhetjük a B10-es szintet, évente ugorva egy szintet. Károkozás esetén a bónuszfokozat csökkenhet, akár az M04-es szintig. Ha balesetmentesen vezetünk, kedvezőbb lehet a biztosításunk. A már megszerzett bonus-malus fokozatot új szerződéskötés esetén áthozható.
Mi a teendő baleset esetén?
Egy közúti közlekedési baleset esetén a legfontosabb feladat a személyi sérülések felmérése és ellátása. Súlyos balesetnél mentőt és rendőrt kell hívni. Ha a két fél nem tud megegyezni, rendőri intézkedés kérhető. Fontos kitölteni a baleseti kárbejelentő nyomtatványt (kék-sárga lapot), ezt akár online is megtehetjük. Képeket is szükséges készíteni, és ábrán is feltüntethetőek a baleset körülményei. A károsult a káreseményt 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.
Mi a teendő, ha a kárt egy KGFB szerződéssel nem rendelkező autó okozta?
Kártérítésre ebben az esetben is lehetőség van, a kárt ilyenkor a MABISZ Kártalanítási Számla kezelőjénél kell bejelenteni.
Mi a teendő, ha egy parkoló autóban történt kár?
Ha mi okoztuk a kárt, hagyjuk a szélvédőn az elérhetőségeinket, így segítve a tulajdonost a kárrendezésben. Az általunk okozott káreseményt a biztosítónál öt munkanapon belül kell bejelenteni.
Ha a saját gépkocsinkban történt a kár, érdemes megnézni az autót és környékét, hátha a károkozó hagyott elérhetőséget a kárrendezéshez. Ha ez nem vezet célra és a károkozó nem beazonosítható, akkor fordulhatunk a MABISZ-hoz, illetve ha rendelkezünk vele, akkor a Casco biztosításunk fedezheti a károkat.
Mi a teendő, ha ideiglenesen kivonjuk a gépjárművet a forgalomból?
Az ideiglenes kivonást jelezni kell a biztosító felé, ez idő alatt díjfizetési kötelezettség nem áll fenn. Ha a kivonás időtartama eléri az egy évet, a szerződés a jogszabályi előírásoknak megfelelően megszűnik.
Hogyan lehet megkötni a KGFB-t?
Lehet telefonon is, de gyakoribb, hogy a biztosítók honlapjain, illetve az online alkuszoknál elérhető kalkulátorok segítségével kötik meg az autósok, a szükséges adatok megadásával.
Mikor lehet váltani?
Évente egyszer, a biztosítási évforduló előtt. A régi szerződés felmondásának legkésőbb 30 nappal az évforduló előtt be kell érkeznie a biztosítóhoz (érdemes kb. 40–60 nappal előtte elindítani). Év közben csak különleges esetekben (pl. gépjármű eladása/tulajdonosváltozás vagy közös megegyezés esetén) lehet kötelező biztosítást váltani.
Mikor van a KGFB évfordulója?
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás évfordulója az a naptári nap, amikor a biztosítási szerződés évről évre megújul, és amelyhez a biztosítóváltás szigorú határideje igazodik.
Ez a dátum alapvetően kétféle lehet:
- január 1.: Ha a járművet 2010. január 1. előtt vásárolták meg, vagy az adásvételi szerződést ez előtt kötötték.
- évközi dátum: Ha a járművet 2010. január 1. után vásárolták meg. Ebben az esetben az évforduló pontosan a gépjármű megvásárlásának (pontosabban a kockázatviselés kezdetének) a napja.
Hol találja meg a pontos dátumot?
Mivel az évközi évforduló autófüggő, a pontos napot az alábbi helyeken tudja ellenőrizni:
- a biztosítási kötvényen (szerződésen): A papíralapú vagy e-mailben kapott KGFB kötvényen mindig szerepel a kockázatviselés kezdete vagy az évforduló napja.
- a díjbekérőn vagy az indexlevélen: A biztosító minden évben, az évforduló előtt legalább 50-60 nappal küld egy értesítést a következő évi díjról, ezen kötelezően feltüntetik az évfordulót is.
- a saját biztosító online ügyfélkapujában: Ha bejelentkezik a biztosítótársasága lakossági portáljára, a szerződése adatainál azonnal látható a pontos dátum.
- a biztosítási alkusznál: ha a szerződést olyan oldalakon kötötte, mint a Netrisk.hu vagy a Biztosítás.hu, az ottani profiljába belépve is lekérdezheti az adatot.
(az állami Ügyfélkapu / Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) csak azt jelzi ki, hogy van-e érvényes biztosítás az autón, az évforduló pontos napját biztonsági okokból nem mutatja meg).