KGFB-kisokos: sok autósnak fogalma sincs a szerződés részleteiről!

Fotó: Alfa Biztosító

Kinek kell kötnie a KGFB-t?

Minden esetben a gépjármű üzembentartójának.

Mi a biztosítási díj?

A biztosítási díj, amelyet a biztosítónak fizetünk a szolgáltatásért. A díjfizetés több részletben is történhet (éves, féléves, negyedéves) a termékre vonatkozó feltételek figyelembevételével.

Milyen módon lehet befizetni a díjat?

A fizetés módjára több lehetőség van, legegyszerűbb a bankkártyás fizetés, de van mód átutalásra, csoportos beszedési megoldásra is és végső esetben csekken is lehet fizetni.

Mikor kell befizetni a díjat?

A díjat a számlán megjelölt határidőre, vagy legkésőbb az esedékességtől számított 60. napig kell befizetni. A díjfizetés több részletben (éves, féléves, negyedéves) is történhet.

Hol érvényes a KGFB?

A biztosítás kiterjed az Európai Gazdasági Térségre, Svájc területére, valamint érvényes a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre is.

Milyen esetekre terjed ki a KGFB?

A jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra egyaránt.

Kinek térít a biztosító, ha közúti baleset történik?

A KGFB egy felelősségbiztosítás, így a biztosító a másoknak okozott károkat téríti meg.

Mi az bonus-malus besorolás?

Ez a rendszer díjkedvezménnyel jutalmazza az évek óta vezetőket, akik nem okoztak balesetet. A bonus-malus rendszer egy A00 alap, 10 bonus és 4 malus osztályból áll. Ha 10 éven át balesetmentesen vezetünk, elérhetjük a B10-es szintet, évente ugorva egy szintet. Károkozás esetén a bónuszfokozat csökkenhet, akár az M04-es szintig. Ha balesetmentesen vezetünk, kedvezőbb lehet a biztosításunk. A már megszerzett bonus-malus fokozatot új szerződéskötés esetén áthozható.

Mi a teendő baleset esetén?

Egy közúti közlekedési baleset esetén a legfontosabb feladat a személyi sérülések felmérése és ellátása. Súlyos balesetnél mentőt és rendőrt kell hívni. Ha a két fél nem tud megegyezni, rendőri intézkedés kérhető. Fontos kitölteni a baleseti kárbejelentő nyomtatványt (kék-sárga lapot), ezt akár online is megtehetjük. Képeket is szükséges készíteni, és ábrán is feltüntethetőek a baleset körülményei. A károsult a káreseményt 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.