Az 1958-ban alapított Hongqi, azaz Vörös Zászló a legöregebb kínai autómárka, a First Automobile Works-höz tartozó cég adja hagyományosan a kínai felső vezetés járműveit. Nemrég európai terjeszkedésbe kezdtek, 2024. végén jelentek meg Dániában, ahol most komoly problémába futottak bele. Az ügyfelek veszélyes fantomfékezésekről panaszkodtak, amelyet követően új szoftvert készítettek a vezetéstámogató rendszer számára. Azonban ez se oldotta meg a problémát, az EH7 személyautók és EHS7 szabadidő-autók vezetői továbbra is fantomfékezésekre panaszkodnak. Végül azt a megoldást választotta a Hongqi gyár, hogy egyszerűen letilt bizonyos funkciókat az autóban.

A szoftverfrissítés nem oldotta meg a fantomfékezés problémáját a Honqi kínai autómárkánál, úgyhogy szoftverfrissítéssel tiltották le a vezetéstámogató rendszer bizonyos funkciót, például a távolságtartó tempomatot

Fotó: Hongqi

Nehéz lesz így megteremteni a kínai autógyártó jó hírét

A második távoli szoftverfrissítés keretében megszűnik a távolságtartó tempomat, a parkolósegéd és a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő működése, mert egyszerűen nem tudják a kínai forgalmi viszonyokra megtanított rendszert az európai közlekedéshez igazítani. Ezzel azonban több jelentős probléma is van. Egyfelől az ügyfelek fontos kényelmi és biztonsági funkciókat veszítenek el, amire kárpótlásul 2,4 millió Ft-nak megfelelő kártérítést fizetnek (a Hongqi EH7 ára 18,4 millió Ft-nak megfelelő dán korona, az EHS7-esért legalább 20,3 millió Ft-nyi dán koronát kell fizetni), illetve visszavásárolják az autót – miután levonnak kilométerenkénti 100 Ft-ot a használatért. Azonban könnyen lehet, hogy a Hongqi nem ússza meg ennyivel.

A vezetéstámogató rendszer bizonyos funkciónak törlése miatt megváltozik az EuroNCAP-besorolás, az eredeti 5-ről 4 csillagra. Ez önmagában még nem probléma, hiszen ennek a programnak nincs senkire nézve kötelező érvénye, de jelzi, hogy megváltozik az autó biztonsági felszerelése. Azt azonban (a károsanyag-kezelő rendszerhez hasonlóan) utólag nem lehet visszafejleszteni a típusbizonyítványban szereplő szinthez képest, példa: ha egy autóban nincs benne az egyébként gyárilag beszerelt légzsák, az automatikus bukást jelent a műszaki vizsgán. A dán hivatal még nem nyilatkozott az ügyben, de könnyen lehet, hogy hivatalból kivonják a forgalomból az érintett autókat, és az ügyfelek kártalanítása mellett komoly büntetést is kell majd fizetnie a kínai autógyártónak. Arról nem is beszélve, hogy még több pénzt kell majd költenie a hírnevének itteni felépítésére.

