Az év végi KGFB-kampány közel 400 ezer személyautó üzembentartóját érinti, akik december 1-jéig dönthetnek arról, hogy új kötelező biztosítást kötnek, vagy megtartják jelenlegi szerződésüket. A biztosítóváltás sokaknak jelentős megtakarítást hozhat: az első két hétben megkötött online szerződések átlagdíja 16 százalékkal alacsonyabb volt, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

Kötelező biztosítás: 2026-ban olcsóbb lett Forrás: Pexels

Az Insura.hu biztosításközvetítő közleménye szerint az online kötések átlagdíja mindössze 29 500 forint volt, szemben az egy évvel korábbi, mintegy 35 ezer forinttal. A kedvezőbb ajánlatoknak is köszönhető, hogy az autósok aktívabban keresik az új lehetőségeket: a kampány első felében másfélszer annyian váltottak biztosítót, mint tavaly ilyenkor.

Az online szerződést váltók 72 százaléka négy biztosítónál, a KÖBÉ-nél, a Genertelnél, a K&H-nál és a Signalnál kötötte meg új szerződését. Az eddigi váltók 65 százaléka több mint tízezer forintot takarított meg a jelenlegi biztosítója által megajánlott indexdíjhoz képest.

December 1-jéig dönthetnek az autósok

A KGFB-kampányban az egyik legfontosabb viszonyítási alap a jelenlegi biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj. A január 1-jei évfordulóval rendelkező szerződőknek ezt a díjat a biztosítóknak törvényi előírás alapján november 11-ig kellett közölniük. Az autósok így már össze tudják hasonlítani a többi biztosító ajánlatával, hogy megéri-e számukra a váltás.

Nem minden üzembentartónak jelent azonban megtakarítást az új szerződés. A díjak az egyes ügyfélcsoportokban eltérően alakulhatnak: vannak, akik csak minimális csökkenést érhetnek el, másoknak pedig akár magasabb díjjal is számolniuk kell a következő évben. Ez különösen azokra lehet igaz, akik az elmúlt évben káreseményt okoztak.

Az egyéni lehetőségeket az érintettek a biztosítók online kalkulátoraival és az ajánlatok összehasonlításával mérhetik fel. Az év végi kötelező biztosítási kampányban december 1-jéig van lehetőségük dönteni a váltásról.

Főként a régebbi autók tulajdonosait érinti a kampány

Az év végi KGFB-kampány alapvetően azokra a járművekre vonatkozik, amelyeket jelenlegi tulajdonosaik 2010 előtt vásároltak. A leggyakoribbak a 2003 és 2007 között forgalomba helyezett autók: ez az öt évjárat adja az Insuránál eddig megkötött új kötelező biztosítások 58 százalékát.