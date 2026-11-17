Az év végi KGFB-kampány közel 400 ezer személyautó üzembentartóját érinti, akik december 1-jéig dönthetnek arról, hogy új kötelező biztosítást kötnek, vagy megtartják jelenlegi szerződésüket. A biztosítóváltás sokaknak jelentős megtakarítást hozhat: az első két hétben megkötött online szerződések átlagdíja 16 százalékkal alacsonyabb volt, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Az Insura.hu biztosításközvetítő közleménye szerint az online kötések átlagdíja mindössze 29 500 forint volt, szemben az egy évvel korábbi, mintegy 35 ezer forinttal. A kedvezőbb ajánlatoknak is köszönhető, hogy az autósok aktívabban keresik az új lehetőségeket: a kampány első felében másfélszer annyian váltottak biztosítót, mint tavaly ilyenkor.
Az online szerződést váltók 72 százaléka négy biztosítónál, a KÖBÉ-nél, a Genertelnél, a K&H-nál és a Signalnál kötötte meg új szerződését. Az eddigi váltók 65 százaléka több mint tízezer forintot takarított meg a jelenlegi biztosítója által megajánlott indexdíjhoz képest.
December 1-jéig dönthetnek az autósok
A KGFB-kampányban az egyik legfontosabb viszonyítási alap a jelenlegi biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj. A január 1-jei évfordulóval rendelkező szerződőknek ezt a díjat a biztosítóknak törvényi előírás alapján november 11-ig kellett közölniük. Az autósok így már össze tudják hasonlítani a többi biztosító ajánlatával, hogy megéri-e számukra a váltás.
Nem minden üzembentartónak jelent azonban megtakarítást az új szerződés. A díjak az egyes ügyfélcsoportokban eltérően alakulhatnak: vannak, akik csak minimális csökkenést érhetnek el, másoknak pedig akár magasabb díjjal is számolniuk kell a következő évben. Ez különösen azokra lehet igaz, akik az elmúlt évben káreseményt okoztak.
Az egyéni lehetőségeket az érintettek a biztosítók online kalkulátoraival és az ajánlatok összehasonlításával mérhetik fel. Az év végi kötelező biztosítási kampányban december 1-jéig van lehetőségük dönteni a váltásról.
Főként a régebbi autók tulajdonosait érinti a kampány
Az év végi KGFB-kampány alapvetően azokra a járművekre vonatkozik, amelyeket jelenlegi tulajdonosaik 2010 előtt vásároltak. A leggyakoribbak a 2003 és 2007 között forgalomba helyezett autók: ez az öt évjárat adja az Insuránál eddig megkötött új kötelező biztosítások 58 százalékát.
A márkák megoszlása szintén az akkori autópiac összetételét tükrözi. Az Insuránál megkötött szerződések 18 százaléka Suzuki, 14 százaléka Opel, 10 százaléka Volkswagen, 7-7 százaléka pedig Renault és Ford márkájú autóra vonatkozik.