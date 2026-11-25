Az alkuszok eddigi adatai alapján a tavalyihoz képest idén harmadával-felével több autóst mozgat meg az év végi kötelező biztosítás kampány, melynek során november végére az érintett közel 400 ezerből akár 70 ezer személyautó kgfb-szerződését is lecserélhetik. Az átlagos díjszint néhány százalékkal elmarad a tavalyitól, ami az online megkötött szerződéseknél 30 ezer forint körüli összeget jelent – közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Annak ellenére élénk a mozgás a kgfb-piacon idén, hogy a mostani időszak alapvetően csak azokat a kocsikat érinti, amelyeket 2010 előtt helyeztek üzembe vagy vásároltak, és azóta is folyamatosan ugyanannál a tulajdonosnál futnak – az ilyen autók köre, többek között az adásvételek miatt, évről évre szűkül.

A kötelező biztosítás téríti meg a kárt, ha mi okozzuk másnak

Fotó: Hajdú-Bihar megyei rendőrség

Komoly megtakarítások érhetők el a biztosítók közötti verseny révén: a szövetséghez tartozó alkuszcégek eddigi adatai szerint azok, akik már meglépték a váltást, a jelenlegi biztosítójuk által kínált díj 20-40 százalékát is megtakaríthatták. További előnyként jelentkeznek azok a csomag- vagy együttkötési kedvezmények, amelyeket egyes biztosítók a kgfb mellé kötött casco- vagy lakásbiztosításokra adnak. Ezért a hátralévő egy hétben kifejezetten ajánlott minden autósnak egy gyors díjszámítást futtatni, vagy éppen független biztosítási alkusz segítségét kérnie annak érdekében, hogy felmérhesse a saját lehetőségeit.

A korábbi évek tapasztalatai szerint a kampány csúcsa éppen a most következő záró hétre esik: az összes novemberi váltás közel 40 százaléka ilyenkor történik. Fontos a határidők pontos betartása, aki ugyanis nem juttatja el időben a felmondását a biztosítójához, az a következő évre megállapított új díjon marad bent a meglévő szerződésében.

„Mivel a felmondásnak a december 1-je éjféli határidőre be is kell érkeznie a meglévő szerződést kezelő biztosítóhoz, emiatt, aki levélben intézkedik, annak legkésőbb péntekig postáznia kell a felmondását – figyelmeztet Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. – Az elektronikus úton történő felmondásra még december 1-jén is lesz lehetőség, az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást. Ezen a napon még az is biztosra mehet, aki nyitvatartási időben felkeresi az érintett biztosító valamelyik ügyfélszolgálatát, így szerezve igazolást a felmondás beérkezéséről.”