Az MKIF friss videóján egy olyan baleset látható, amely megfelelő követési távolság tartásával könnyen elkerülhető lett volna. A középső sávban feltorlódik a forgalom, majd többen is az előttük haladóba ütköznek: először a teherautó, aztán az Opel Astra is. Még a Porsche Cayenne is alig tud megállni. Másodpercek alatt lesz a lassulásból dugó és baleset.

Követési távolság helytelen megválasztása okozott tömegbalesetet Fotó: Szabó Imre / Délmagyarország DM - Illusztráció

Mi vezethet egy ilyen helyzethez?

túl kicsi követési távolság.

későn észlelt féklámpák, elkalandozó figyelem.

a forgalomhoz képest túl nagy sebesség.

A konkrét ütközések eredeti kiváltó okát nem tudjuk. Ami fontos az az, hogy a felsorolt okok önmagukban is elegek egy-egy baleset létrejöttéhez, de könnyen is összeadódhatnak: mire a sofőr észleli a veszélyt és fékezni kezd, már elfogyhat előtte a hely.

Ezekre figyeljen és a követési távolság is rendben lesz!