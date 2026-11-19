Több jármű is egymásba csúszott, nem tudtak időben megállni. Óriási veszélyeket rejt a nem megfelelő követési távolság!
Az MKIF friss videóján egy olyan baleset látható, amely megfelelő követési távolság tartásával könnyen elkerülhető lett volna. A középső sávban feltorlódik a forgalom, majd többen is az előttük haladóba ütköznek: először a teherautó, aztán az Opel Astra is. Még a Porsche Cayenne is alig tud megállni. Másodpercek alatt lesz a lassulásból dugó és baleset.
Mi vezethet egy ilyen helyzethez?
- túl kicsi követési távolság.
- későn észlelt féklámpák, elkalandozó figyelem.
- a forgalomhoz képest túl nagy sebesség.
A konkrét ütközések eredeti kiváltó okát nem tudjuk. Ami fontos az az, hogy a felsorolt okok önmagukban is elegek egy-egy baleset létrejöttéhez, de könnyen is összeadódhatnak: mire a sofőr észleli a veszélyt és fékezni kezd, már elfogyhat előtte a hely.
Ezekre figyeljen és a követési távolság is rendben lesz!
- éljen együtt a forgalommal! Figyelje maga körül a forgalmat és annak dinamikáját, a tükörben is!
- nézzen több autóval előrébb! A távolabb felvillanó féklámpák már időben figyelmeztethetnek a lassulásra.
- hagyjon elegendő követési távolságot ahhoz, hogy az előtte haladó hirtelen fékezésére is biztonságosan reagálhasson! Esőben, ködben, csúszós úton még nagyobb térre van szükség.
- a fékút növekedésének mértéke nem lineáris: akár a duplájára, de extrém esetben (saras, nedves faleveles vagy jeges úton) a 3–4-szeresére is nőhet, a tapadástól és a sebességtől függően.