Közeleg a határidő, magyar autósok tízezrei kockáztatnak bírságot

Fotó: Stefler Balázs

Legkésőbb november 30-ig használható a zöld rendszám a plug-in hibrid hajtású (5P környezetvédelmi osztályú) és a – rendszerint kisegítő benzinmotorral – hatótávnövelős elektromos autókon (5N), onnantól kezdve fehér hatósági azonosítót kapnak. Erre kétféle lehetőség adódik a kormányablakoknál: vagy a meglévő karaktersort használják tovább az autósok (16 605 forint), amivel számos ügyintézést spórolhatnak meg többek közt a parkolási engedéllyel és a sztrádamatricával, vagy teljesen új betű- és számsort igényelnek, ami az új forgalmi engedély kiváltásával együtt összesen 17 475 forintba kerül. Aki ezt elmulasztja, nagyon pórul járhat közúti ellenőrzésnél, ugyanis a rendőr a bírság mellett bevonhatja a rendszámot és a forgalmit, sőt, kezdeményezheti a jármű forgalomból való kivonását.

Fotó: Stefler Balázs

Bár a plug-in hibrid és hatótávnövelős elektromos autókra már 2024. szeptemberben leállt a zöld rendszámok kiadása, és azóta a korosabb modellek műszaki vizsgán már mind fehér színű, hagyományos azonosítót kaptak, a Digitális Magyarország Ügynökség idén októberi adatai szerint még 32 325 (fiatalabb évjáratú) személyautó és haszonjármű várt rendszámcserére. Azóta bizonyára csökkent ez a szám, de biztosra vehető, hogy az utolsó egy-két hétben tumultus várható a kormányablakoknál. Fontos megjegyezni, hogy a tisztán elektromos hajtású (5E) és a szintén zéró emissziósnak tekintett hidrogén-üzemanyagcellás (5Z besorolású) járművek megtartják a zöld rendszámot, ám azokra Budapesten megszűnik a parkolási kedvezmény, vagyis ugyanolyan tarifát kell fizetni utánuk, mint a hagyományos hajtású autókra.