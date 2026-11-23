Negyedszázadon keresztül a hazai utcakép meghatározó részei voltak a klasszikus Ladák, a Nivának (későbbi nevén 4x4-nek) pedig még hosszabb pályafutás jutott. E szovjet/orosz népautók emlékét ápolja a Veterán Zsiguli Egyesület, melynek tagjai hazai és külföldről behozott modelleket restaurálnak, színvonalas rendezvényeket szerveznek és aktív klubéletet tartanak fenn, időnként pedig a patika állapotú régiségekkel szervezett túrák mellett némi mókára is kaphatók a „hétköznapok hőseivel”. Pont egy ilyen alkalomról osztott meg egy videót az egyesület, melyen egy felspécizett Niva látható természetes közegében, az aszfaltúton túl.

Egykori gyári sajtófotón egy első szériás Niva

Fotó: AvtoVAZ

Megfelelő gumikkal láthatóan vígan dagonyázik Lada a félig befagyott, sáros pocsolyákban (a felvétel készítésének pontos időpontja nem ismert), amikor az utolsó szakasz előtt némi baki csúszik a kihívásba: egy jégtábla miatt leszakad róla az első rendszámtábla. Később aligha lehetett kellemes feladat megkeresni és kihalászni a dágványból, de az eset rámutat arra is, hogy az offroaderek azonosítóit bizony nem elég egy sima műanyag kerettel rögzíteni. A modern utcai autók pedig ennél kisebb pancsolásnál is könnyen el tudják veszteni a rendszámukat - nemrég ez sokakkal megtörtént a közelmúlt esői után elárasztott útszakaszokon Pest megyében.