Light Friday napot tart az Országos Balesetmegelőzési Bizottság

Az ősz a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott figyelmet kíván. Rövidülnek a nappalok, egyre többen indulnak el otthonról sötétben, és a délutáni hazautazás is gyakran szürkületre vagy sötétedés utánra esik. Az eső, a köd és a nedves, lehullott levelekkel borított úttest tovább nehezítheti a közlekedést. Romlanak a látási viszonyok, a csúszós úton pedig hosszabb lehet a fékút.

Ilyenkor különösen fontos, hogy a gyalogosok, a kerékpárosok és a rollerrel közlekedők jól észlelhetőek legyenek. Életet menthet, ha a járművezető időben, megfelelő távolságból észreveszi az előtte vagy az út mellett haladó embert.

Időt adhatunk egymásnak

A veszély felismerése és a jármű megállítása között idő telik el. A vezetőnek először észlelnie kell a közlekedőt, fel kell ismernie a helyzetet, majd reagálnia kell rá. Ezalatt a jármű tovább halad, és a fékezés megkezdése után is távolságot tesz meg.

Fotó: ADAC

Ezért számít, hogy egy gyalogos vagy kerékpáros mikor válik láthatóvá. A sötét ruházat sötét környezetben nehezen különül el a háttértől, különösen esőben, ködben vagy a szembejövő járművek fénye mellett. A megfelelően viselt fényvisszaverő eszköz segítheti a korábbi észlelést, több időt hagyva a járművezetőnek a lassításra és a biztonságos manőverre.

Apró eszköz, nagy jelentőség

Egy fényvisszaverő mellény, egy karpánt vagy egy jól működő kerékpárlámpa egyszerű kiegészítőnek tűnhet. A közlekedésben azonban komoly jelentőségük lehet: hozzájárulhatnak ahhoz, hogy viselőjük időben észlelhetővé váljon.

Úgy érdemes elhelyezni a fényvisszaverő eszközöket, hogy azokat a ruházat vagy a táska ne takarja el, és lehetőleg több irányból is láthatóak legyenek. A kerékpárosoknak indulás előtt érdemes ellenőrizniük a világítás működését és a lámpák töltöttségét is. A fényvisszaverő kiegészítők és a világító eszközök egymást kiegészítve segítik a láthatóságot.

Az OBB azt szeretné, hogy minél többen hozzájussanak olyan eszközökhöz, amelyekkel tehetnek saját biztonságukért. November 6-án érdeklődők ingyen kaphatnak láthatósági mellényt országszerte összesen 21 helyszínen. Érdemes a családtagokra is gondolni: az iskolába induló gyermekre, a gyalogosan közlekedő nagyszülőre vagy a munkából kerékpárral hazatérő hozzátartozóra. A legfontosabb pedig az, hogy használjuk is ezeket. Az otthon hagyott mellény vagy a táskában lapuló karpánt nem segíti az észlelhetőségünket.