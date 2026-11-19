Ausztriából kaptak jelzést a rendőrség munkatársai az irányukba tartó autószállító szerelvényről november 8-án délelőtt. Ausztriában elkövetett, többszöri (vélhetően lopott) hatósági jelzésekkel való visszaélés miatt körözték a sofőrt, ám elfogniuk nem sikerült. A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred Csongrád-Csanád Megyei VII. Határvadász Századának beosztottjai már a határátkelőhöz közeledve figyelni kezdték a személyautókkal megpakolt trélert. Makón készítettek felvételeket a trélerről személyautóba átszálló és a városban cirkáló sofőrről.

Lopott rendszámokat, így bukott le az autószállító Fotó: Rendőrség

Rövid bújócska a lopott rendszámokkal

A határvadászok a 431-es úton, a román határ közelében intették ki a már ismét a trélerrel haladó sofőrt, igazoltatták, és átvizsgálták a szállítmányát. Az osztrákok jelzése helytállónak bizonyult; a 42 éves férfi vonzódott az illetéktelenül megszerzett rendszámokhoz: teherautójában elrejtve egy francia, három román és egy magyar hatósági jelzést találtak. A sofőr az egyedi azonosító jellel visszaélés bűncselekmény tényét román nyelven helyben elismerte, ezután előállították. Állítása szerint nem tudta, hogy a rendszámok kinek a tulajdonát képezik, „ő csak egy sofőr, aki 150 eurót keresett (volna) azok elszállításával”. Eljárás indult ellene.

Fotó: Rendőrség

Mint az iménti leírás is rávilágít, a környező országok hatósági ellenőrzései és az azokat kísérő szankciók elől nincs menekvés. A mai, modern vizuális kontroll az esetek többségében megoldást kínál a hivatalos szerveknek, így azok pontosan azonosíthatják a céljárműveket és azon keresztül a célszemélyeket. Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy nem volt valami okos ötlet lopott rendszámokkal pókerezni, különösen több ország határain át ívelve...