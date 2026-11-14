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autós olvasnivaló

Ma égető problémát okoz, de anno hipermodern volt a Ferihegyi gyorsforgalmi út

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A hazai sztrádák őse a repülőtérre vezetett – de vajon mikor épült? Cikkünkből, és a végén az archív fotók galériájából minden kiderül.
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autós olvasnivalógyorsforgalmi útFerihegyi Repülőtérre vezető útretró

Hosszú évtizedeken át Ferihegyi gyorsforgalmi útnak nevezték az ország nemzetközi légikikötője és a városközpont közötti, nagyjából 11 kilométeres (a 2-es termináltól a Határ úti kiágazásig) útszakaszt, holott valójában jogilag és műszakilag sem minősül annak, hiszen a forgalmi sávok száma és elválasztása, illetve a kereszteződések mai kialakítása sem felel meg az előírásoknak. Ma egyszerűen főútnak minősül, és 50, illetve 70 km/h-s megengedett legnagyobb sebességgel használható a hivatalos nevén immár Ferihegyi repülőtérre vezető út, melynek kialakítása rengeteg autósnak okoz bosszúságot, hiszen balesetek estén menthetetlenül bedugul, ezért most újra elővették a 2x2 sávos átépítési koncepciót, 2029-ben elinduló beruházást ígérve. 

Egy ma is jól ismert helyszín, a gyorsforgalmi és a Felcsőcsatári út kereszteződése. Túl alacsony az emeletes buszoknak.
Fotó: Fortepan/Uvaterv

Kevésbé ismert tény, hogy a Vecséshez közeli légikikötőt Budapesttel összekötő útszakasz nem a szocializmus idején, hanem még a Horthy-korszakban, azon belül is a II. világháború alatt, 1940-től 1943-ig épült. Egészen pontosan a mai 1-es termináltól vezetett Kispest határáig, ahol a már meglévő Üllői úton lehetett tovább haladni a belváros irányába, a tervezésében pedig többek közt Sávoly Pál, az új Erzsébet híd későbbi megálmodója is részt vett. Akkoriban Magyarországon még nyoma sem volt valódi gyorsforgalmi utaknak (csak 1964-ben adták át az M7-es legleső szakaszát), a Ferihegyre vezető betoncsík azonban az akkoriban új olasz sztrádák mintájára építve forradalmi újdonságnak számított, az álomszerű 100 km/h-s csúcstempóra tervezve. 

1980-ban készült el a Ferihegyi repülőtérre vezető út felüljárója a Kőér utcánál, egy Malév Air Tours busz hajt le róla.
Fotó: Fortepan/FŐMTERV/Domonkos Endre

Egyetlen szintbéli kereszteződést sem alakítottak ki rajta, helyette alul- és felüljárókkal vezették át forgalmát a közúti és vasúti csomópontokon, a teherforgalmat pedig (ami akkoriban lovas kocsikat is jelenthetett) kitiltották róla, ahol volt olyan, a párhuzamos helyi utakra. Egyetlen szépséghibája akadt: a budaörsi légikikötő szerepét átvenni hivatott Ferihegyi repülőtér átadása késett, majd bombatalálatokat kapott a háborúban, végül az újjáépítés után csak 1950-ben nyitotta meg kapuit. Ekkortól jó szolgálatot tett a reptéri út, melyet a 2-es terminál felhúzásakor (1986-ban) meghosszabbítottak, és több helyen átépítettek. Ekkor a kecses ívhidak mellett a háromból két régi aluljárót elbontottak, ám 40 év után e fejlesztéseket is kinőtte a forgalom.

Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Ferihegyi reptéri út története
Galéria: Híd a légikikötőhöz: a Ferihegyi reptérre vezető út története
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1944-es magyar katonai légifelvételen az új gyorsforgalmi út (lenti fehér sáv), amint Kispestnél kiágazik az Üllői útból.

 

 

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