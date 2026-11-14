Ma égető problémát okoz, de anno hipermodern volt a Ferihegyi gyorsforgalmi út

Hosszú évtizedeken át Ferihegyi gyorsforgalmi útnak nevezték az ország nemzetközi légikikötője és a városközpont közötti, nagyjából 11 kilométeres (a 2-es termináltól a Határ úti kiágazásig) útszakaszt, holott valójában jogilag és műszakilag sem minősül annak, hiszen a forgalmi sávok száma és elválasztása, illetve a kereszteződések mai kialakítása sem felel meg az előírásoknak. Ma egyszerűen főútnak minősül, és 50, illetve 70 km/h-s megengedett legnagyobb sebességgel használható a hivatalos nevén immár Ferihegyi repülőtérre vezető út, melynek kialakítása rengeteg autósnak okoz bosszúságot, hiszen balesetek estén menthetetlenül bedugul, ezért most újra elővették a 2x2 sávos átépítési koncepciót, 2029-ben elinduló beruházást ígérve.

Egy ma is jól ismert helyszín, a gyorsforgalmi és a Felcsőcsatári út kereszteződése. Túl alacsony az emeletes buszoknak.

Fotó: Fortepan/Uvaterv

Kevésbé ismert tény, hogy a Vecséshez közeli légikikötőt Budapesttel összekötő útszakasz nem a szocializmus idején, hanem még a Horthy-korszakban, azon belül is a II. világháború alatt, 1940-től 1943-ig épült. Egészen pontosan a mai 1-es termináltól vezetett Kispest határáig, ahol a már meglévő Üllői úton lehetett tovább haladni a belváros irányába, a tervezésében pedig többek közt Sávoly Pál, az új Erzsébet híd későbbi megálmodója is részt vett. Akkoriban Magyarországon még nyoma sem volt valódi gyorsforgalmi utaknak (csak 1964-ben adták át az M7-es legleső szakaszát), a Ferihegyre vezető betoncsík azonban az akkoriban új olasz sztrádák mintájára építve forradalmi újdonságnak számított, az álomszerű 100 km/h-s csúcstempóra tervezve.

1980-ban készült el a Ferihegyi repülőtérre vezető út felüljárója a Kőér utcánál, egy Malév Air Tours busz hajt le róla.

Fotó: Fortepan/FŐMTERV/Domonkos Endre

Egyetlen szintbéli kereszteződést sem alakítottak ki rajta, helyette alul- és felüljárókkal vezették át forgalmát a közúti és vasúti csomópontokon, a teherforgalmat pedig (ami akkoriban lovas kocsikat is jelenthetett) kitiltották róla, ahol volt olyan, a párhuzamos helyi utakra. Egyetlen szépséghibája akadt: a budaörsi légikikötő szerepét átvenni hivatott Ferihegyi repülőtér átadása késett, majd bombatalálatokat kapott a háborúban, végül az újjáépítés után csak 1950-ben nyitotta meg kapuit. Ekkortól jó szolgálatot tett a reptéri út, melyet a 2-es terminál felhúzásakor (1986-ban) meghosszabbítottak, és több helyen átépítettek. Ekkor a kecses ívhidak mellett a háromból két régi aluljárót elbontottak, ám 40 év után e fejlesztéseket is kinőtte a forgalom.