ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

autós hír

Meglepő tények derültek ki a magyarok cégautó-használatáról

2026. november 06. 12:30
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Akad néhány olyan szempont is, amire nem midnen flottaüzemeltető gondol.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírflottaKiahaszonjárműcégautó

Tízből hat dolgozó munkahelyén van cégautó, igaz, nem nagy számban, ugyanis a megkérdezettek 32 százaléka kisméretű, legfeljebb 5 járműből álló flottáról számolt be. Továbbra is alapvetően a hagyományos, belső égésű motoros személyautók a legnépszerűbbek, amit a klasszikus furgonok követnek, miközben jelentős mértékben kezd emelkedni az elektromos vagy plug-in hibrid modellek aránya, ugyanakkor a vállalkozások harmadánál biztosan nem várható járműcsere vagy bővítés a közeljövőben. Mindez a Kia Hungary számára elvégzett, a flottadöntéshozóknál is nagyobb arányban dolgozókat megkérdező reprezentatív kutatásból derült ki, azt is tanúsítva, hogy a presztízsnél jóval fontosabb szempont a megbízhatóság. 

Fotó: Kia Hungary

Utóbbi szempontot a válaszadók 75 százaléka említette legfontosabb szempontként, amit szorosan követ az üzemeltetési/fenntarttási költség (74%), a szervizháttér és garancia (73%), az üzemanyagköltség (72%), majd érdekes módon némi lemaradással a vételár/lízingdíj (67%). Meglepően magas arányban (59%) jelölték meg fontos szempontként a több célra használható jármű beszerzését, amihez kapcsolódik a rugalmasan átalakítható beltér iránti igény is. Egyre többen számolnak azzal, hogy nyissanak az elektromobilitás felé, ám ennek nem elsősorban a hatótáv vagy a töltés a fő akadálya, hanem a megkérdezettek 34 százaléka szerint a magas ár – derül ki a kutatásából, amelynek apropóját a Kia PV5 e-haszonjárművek hazai bevezetése adta. 

Fotó: Kia Motors

 

Szóljon hozzá!