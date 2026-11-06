Meglepő tények derültek ki a magyarok cégautó-használatáról

Tízből hat dolgozó munkahelyén van cégautó, igaz, nem nagy számban, ugyanis a megkérdezettek 32 százaléka kisméretű, legfeljebb 5 járműből álló flottáról számolt be. Továbbra is alapvetően a hagyományos, belső égésű motoros személyautók a legnépszerűbbek, amit a klasszikus furgonok követnek, miközben jelentős mértékben kezd emelkedni az elektromos vagy plug-in hibrid modellek aránya, ugyanakkor a vállalkozások harmadánál biztosan nem várható járműcsere vagy bővítés a közeljövőben. Mindez a Kia Hungary számára elvégzett, a flottadöntéshozóknál is nagyobb arányban dolgozókat megkérdező reprezentatív kutatásból derült ki, azt is tanúsítva, hogy a presztízsnél jóval fontosabb szempont a megbízhatóság.

Fotó: Kia Hungary

Utóbbi szempontot a válaszadók 75 százaléka említette legfontosabb szempontként, amit szorosan követ az üzemeltetési/fenntarttási költség (74%), a szervizháttér és garancia (73%), az üzemanyagköltség (72%), majd érdekes módon némi lemaradással a vételár/lízingdíj (67%). Meglepően magas arányban (59%) jelölték meg fontos szempontként a több célra használható jármű beszerzését, amihez kapcsolódik a rugalmasan átalakítható beltér iránti igény is. Egyre többen számolnak azzal, hogy nyissanak az elektromobilitás felé, ám ennek nem elsősorban a hatótáv vagy a töltés a fő akadálya, hanem a megkérdezettek 34 százaléka szerint a magas ár – derül ki a kutatásából, amelynek apropóját a Kia PV5 e-haszonjárművek hazai bevezetése adta.