Megmutatta mindenen átgázoló csodafegyverét a magyar rendőrség

Bizonyára sokan emlékeznek még a rendőség állományában rendszeresített Lada Nivákra, UAZ-okra, illetve a későbbi nyugati terepjárókra, köztük a határőrségtől átvett (sokáig jellegzetes zöld festésű) Nissan Pathfinderekre. De vajon mivel indulnak bevetésre napjainkban az egyenruhások, amikor nem aszfaltúton, hanem nem erdők mélyére, mezőkre, vagy saras vidéki utakra kell indulniuk bevetésre? Nos, mint a magyar rendőrség egyik posztjából kiderül, az autóflotta igazi nehézsúlyú tagjai az első generációs Volkswagen Amarok pickupok, amelyeket már jó pár évvel ezelőtt szereztek be, és azóta bőven bizonyították képességeiket, illetve megbízhatóságukat.

Fotó: Police.hu

Ennek kulcsa, hogy a masszív alvázra épülő, offroad-igénybevételre tervezett haszonjárművek orrában nem kis lökettérfogatú, hanem háromliteres, V6-s dízelmotor dohog, természetesen klasszikus felépítésű összkerékhajtáshoz kapcsolódva. Az Amarok bőven felülmúlja a SUV járőrautók képességeit is, a sziklás emelkedőkön és a patakmedrekben pedig jó szolgálatot tesz a hátsó differenciálzár. További előnye a közúti forgalomban viszonylag ritkán felbukkanó Volkswageneknek, hogy a zárt platófelépítményben víz- és pormentesen elfér minden, a kutató-mentő felszereléstől a taktikai eszközökig.

Fotó: Police.hu

De vajon mikor vetik be a rendőrök a vérbeli offroad-technikát? Mint a közleményükben írják, leginkább akkor, amikor csak az számít, hogy a segítség megérkezzen: például eltűnt ember után kutatva hegyet-völgyet és erdei utakat bejárva. Emellett a VW nagy segítség volt például a tavalyi áradásoknál és a nagy felhőszakadások idején is, amikor a normál országutak már nem járhatók. Hosszan lehetne még sorolni a változatos bevetéseket, ugyanakkor érdemes arra is kitérni, hogy nem ülhet bárki a kormány mögé: az Amarokra beosztott rendőrök rendszeres vezetéstechnikai képzéseken vesznek részt, ahol a gyors, de biztonságos off-road közlekedésre is felkészülnek.