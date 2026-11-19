Városi autóbuszként a Mercedes-Benz Citaro jelenleg többféle hajtással is választható, a dízelmotoros mellett hibrid és elektromos (akkumulátoros-elektromos és tüzelőanyagcellás) is létezik. Az akkumulátoros-elektromos változat sorozatgyártása 8 évvel ezelőtt indult, Magyarországon is több helyen használják azt a közösségi közlekedésben. Most bemutatták a következő generációt, amelynek 2028-ban indul majd a sorozatgyártása. Itt már nem lesz választási lehetősége a vásárlónak, kezdettől fogva akkumulátoros-elektromos járműnek fejlesztették az eCitaro-t, egyszerűen nincs hely dízelmotornak. Az a technológia és a tüzelőanyagcellás-akkumulátoros hajtás egyéb helyközi- és távolsági autóbuszokban él tovább a márkánál.

Távolról frissíthető fedélzeti elektromos rendszer könnyíti meg az új Mercedes-Benz eCitaro üzemeltetését

Fotó: Henrik Morlock / MediaPortal Daimler Truck AG

Több hely jut az utasoknak a Mercedes-Benz elektromos autóbuszban

A Mercedes-Benz eCitaro tömege mintegy 750 kg-mal csökken az elődhöz képest, például a szendvics-szerkezetű tető 70 mm helyett mér csak 42 mm vastag, ami önmagában 100-150 kg-mal csökkenti a tömeget. Amíg a korábbi karosszériába 5 darab NMC-kémiájú akkumulátor került, az újban 8 darab LFP akkumulátornak (50 kWh/db) van helye, a szóló busznál 13,8 tonnáról 13,05 tonnára csökkent a saját tömeg. Az új LFP-akkumulátoroknál 450 kW a maximális töltőáram (a buszon belül osztja el az áramot a töltőberendezés az egyes akkumulátorok között), az egyes telepeken belül modulárisan lehet cserélni a cellákat. A vásárló kérésének megfelelően alakítják ki a töltést, akár 3 töltőkábel egyidejű használatára, de akár felsővezetékes villámtöltésre is lehetőség van.

Fotó: Henrik Morlock / MediaPortal Daimler Truck AG

A moduláris karosszériának teljesen sík az oldalfala, szóló és csuklós, alacsony padlós és alacsony beszállású változatban összesen 7 változatban készül. Az alacsony padlós karosszériában a ZF 490 lóerős elektromos kerékagy-motorjait használják, így már a csuklós kivitelben is elég egy hajtott tengely. Az alacsony beszállású változatot helyközi közlekedésre optimalizálják, abba a saját RO 440-es hajtást építik be, amivel 100 km/óra az elérhető csúcssebesség. Az akkumulátoros-elektromos hajtásra való átállással adott térfogaton belül több hely jut az utasoknak. A Mercedes-Benz eCitaro sorozatgyártása 2028-ban indul, a megrendelések teljesítésével fut majd ki a jelenlegi, még dízelmotorral is választható generáció.