Először az 1969-es Frankfurti Autószalonon láthatta a nagyközönség a Mercedes-Benz C 111-est, amelyet a Pagoda SL-utódnak szántak a mérnökök; végül maradt a konzervatív roadster mellett a gyár. A C 111 programban műszaki újításokat tesztelt a gyár, 3- és 4 kamrás Wankel motor, V8-as és öthengeres turbódízel is került a 17 prototípus hátuljába, de végül nem lett semmi a középmotoros szuperautóból. Az Isdera azonban nem hagyta feledésbe merülni a dolgot. Most először fogják értékesíteni a prototípus-sorozat egyik tagját, az egyetlen, működőképes Wankel-motorral szerelt példányt fogják elárverezni, ami anno a Playboy 1972-ben indult német kiadásának első borítóján is szerepelt. No meg a világ leggyorsabb autója is volt, a főmérnök Hans Liebold több mint 300 km/órás sebességet ért el a Baden-Baden felé tartó korlátozás nélküli autópályán 1971-ben.

9 milliárd Ft-ot meghaladó leütési árral számolnak a szakértők a Mercedes-Benz C 111-esnél

Fotó: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz / MediaPortal Mercedes-Benz AG

A Mercedes-Benz Múzeum fejlesztésére fordítják a befolyó összeget

Erre a négykamrás Wankel-motor adott lehetőséget, ami önmagában 400 lóerős (7500/perc), minden segédberendezés fogyasztását figyelembe véve 350 lóerőt tud a hátsó kerekek felé küldeni. Az ötfokozatú váltóhoz dupla tárcsás kuplungot készítettek, és az áttételezést is a pörgős motorhoz hangolták. Közúton alumínium, a Hockenheimring versenypályán magnéziumfelniket használtak – utóbbiakat is megkapja a vásárló, de azok életkoruk miatt csak kiállítási célra jók. 1970. márciusában kezdték az autó építését, augusztusban építették be a Wankel-motort, ősszel pedig indult a tesztelés. A két üzemanyagtank egyenletes szintjét, a hátsó csomagtér hőmérsékletét és a blokkolásgátlót tesztelték az autóval országúti- és verseny körülmények között. Az eredetileg „Fehérősz” színűre fényezett autó 1975-ben került át a gyári gyűjteménybe, a Mercedes-Benz Múzeum 2006-os megnyitása óta ez a példány volt látható a „Faszination Design” tárlat részeként. 2024-ben tették újra teljesen működőképessé a technikát úgy, hogy közben megőrizték a karosszéria évtizedek alatt szerzett patináját.

Fotó: MediaPortal Mercedes-Benz AG

A Mercedes-Benz C 111 prototípust ezúttal nyilvános árverésen értékesítik – korábban zárt körű aukción értékesítették a 300 SL Uhlenhaut Coupé-t, ami 135 millió eurós árával a valaha volt legdrágább autó lett –, az RM Sotheby’s kezeli a Louvre Palotában február 3-án megrendezésre kerülő árverést. A gyár azzal próbálja felfelé srófolni az árat, hogy 25 évig nem bocsát áruba még egy C 111-es prototípust. A bevételt egyébként a Mercedes-Benz Múzeum fejlesztésére fordítják, szakértői becslések szerint most nem lesz rekorddöntés, de azért így is „25 millió eurót meghaladó” eredményre számítanak.