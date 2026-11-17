A feje tetejére állt a világ – a Mercedes-Benz VLE a márka első olyan autója, amelynél az értékesítők az alapváltozat felé próbálják terelni a potenciális vásárlókat. Ennek oka, hogy az akkumulátoros-elektromos luxus egyterűnél könnyen 3,5 tonna fölé megy a megengedett össztömeg – egyelőre csak a nagyobb, 115 kWh kapacitású akkumulátor készül. Jogosítvány szempontjából nálunk ez nem okoz problémát, hiszen 4,25 tonnás össztömegig lehet B-kategóriás elektromos autót vezetni (sok EU-s tagállamban ez még nem így van), de igazából nem a vezetői engedély korlátozza az autót.

Az országúti 70, autópályás 80 km/órás megengedett tempó mellett sokáig lehet élvezni a Mercedes-Benz VLE kényeztetését

Fotó: Lővei Gergely

Mindent beleadott a Mercedes-Benz a luxus egyterűbe

Egy dobozból kellett kihúzni a német rendszámos tesztautók kulcsát, nekünk egy Exclusive kivitel jutott 3,78 tonnás megengedett össztömeggel. A ködös-nyálkás idő miatt szerettük volna gyorsan letudni a külső képek készítését, a zsámbéki romtemplomra gondoltunk, de nem jutottunk el oda, mert tábla tiltotta a 3,5 tonna feletti össztömegű járművek közlekedését. Bizony vidéken is bőven bele lehet futni ebbe a korlátozásba, ami Budapest jelentős részén is megtiltja a közlekedést az autóval. Arról nem is beszélve, hogy 3,5 tonna felett városban 50, országúton 70, autópályán 80 km/óra a megengedett maximális sebesség, és nem csak a gyorsforgalmi, de a főútvonalak használatáért is fizetni kell viszonylatjegy vásárlásával vagy fedélzeti egység használatával (Hu-Go). A tesztautóhoz egyik se volt, úgyhogy maradtunk a kis utakon bóklászás mellett.

Mivel a Mercedes-Benz VLE-vel korábban már megismerkedtünk egy statikus bemutatón, a magyar forgalmazó nem ismételt, hanem inkább azzal a meglepetéssel készült az indulás előtti kötelező tájékoztatóra, hogy Kulcsár Józsefre bízta az előadást. A magyar fejlesztőmérnök Stuttgartban dolgozik a Van.EA műszaki alappal kapcsolatos karosszériafejlesztésen, először a luxus egyterűn ismerhettük meg aktuális projektjét, nemsokára pedig a csillagos márka elektromos transzporterjeit is leleplezik. Az autó részleteinek fényképezése során csak egy apróbb, szoftverfrissítéssel javítható hibát találtam, amit Kulcsár József megköszönt, és ígérte, hogy a piaci rajtra már kész is lesz a javítás. Arról van szó, hogy a jobb oldali (elektromos mozgatású) tolóajtó és a motorosan lefelé nyíló töltőfedél között fizikai átfedés van. Amíg a nyitott töltőfedélnél a hátrafelé mozgó ajtó megáll (kellően tágas nyílás van ilyenkor, ha netán valamiért menekülni kellene az utastérből), a már nyitott tolóajtóra rá lehet nyitni a töltőfedelet, ami halk koppanással akad meg majd csukódik vissza. Aztán indultunk is a vezetésre.