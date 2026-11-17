A feje tetejére állt a világ – a Mercedes-Benz VLE a márka első olyan autója, amelynél az értékesítők az alapváltozat felé próbálják terelni a potenciális vásárlókat. Ennek oka, hogy az akkumulátoros-elektromos luxus egyterűnél könnyen 3,5 tonna fölé megy a megengedett össztömeg – egyelőre csak a nagyobb, 115 kWh kapacitású akkumulátor készül. Jogosítvány szempontjából nálunk ez nem okoz problémát, hiszen 4,25 tonnás össztömegig lehet B-kategóriás elektromos autót vezetni (sok EU-s tagállamban ez még nem így van), de igazából nem a vezetői engedély korlátozza az autót.
Mindent beleadott a Mercedes-Benz a luxus egyterűbe
Egy dobozból kellett kihúzni a német rendszámos tesztautók kulcsát, nekünk egy Exclusive kivitel jutott 3,78 tonnás megengedett össztömeggel. A ködös-nyálkás idő miatt szerettük volna gyorsan letudni a külső képek készítését, a zsámbéki romtemplomra gondoltunk, de nem jutottunk el oda, mert tábla tiltotta a 3,5 tonna feletti össztömegű járművek közlekedését. Bizony vidéken is bőven bele lehet futni ebbe a korlátozásba, ami Budapest jelentős részén is megtiltja a közlekedést az autóval. Arról nem is beszélve, hogy 3,5 tonna felett városban 50, országúton 70, autópályán 80 km/óra a megengedett maximális sebesség, és nem csak a gyorsforgalmi, de a főútvonalak használatáért is fizetni kell viszonylatjegy vásárlásával vagy fedélzeti egység használatával (Hu-Go). A tesztautóhoz egyik se volt, úgyhogy maradtunk a kis utakon bóklászás mellett.
Mivel a Mercedes-Benz VLE-vel korábban már megismerkedtünk egy statikus bemutatón, a magyar forgalmazó nem ismételt, hanem inkább azzal a meglepetéssel készült az indulás előtti kötelező tájékoztatóra, hogy Kulcsár Józsefre bízta az előadást. A magyar fejlesztőmérnök Stuttgartban dolgozik a Van.EA műszaki alappal kapcsolatos karosszériafejlesztésen, először a luxus egyterűn ismerhettük meg aktuális projektjét, nemsokára pedig a csillagos márka elektromos transzporterjeit is leleplezik. Az autó részleteinek fényképezése során csak egy apróbb, szoftverfrissítéssel javítható hibát találtam, amit Kulcsár József megköszönt, és ígérte, hogy a piaci rajtra már kész is lesz a javítás. Arról van szó, hogy a jobb oldali (elektromos mozgatású) tolóajtó és a motorosan lefelé nyíló töltőfedél között fizikai átfedés van. Amíg a nyitott töltőfedélnél a hátrafelé mozgó ajtó megáll (kellően tágas nyílás van ilyenkor, ha netán valamiért menekülni kellene az utastérből), a már nyitott tolóajtóra rá lehet nyitni a töltőfedelet, ami halk koppanással akad meg majd csukódik vissza. Aztán indultunk is a vezetésre.
Az akkumulátoros-elektromos VLE nem közvetlen utóda a V-osztálynak, hiszen nem lesz látható nyoma a teherautós rokonságnak – különösen Ázsiában fontos szempont ez a hasonló járművek vásárlásánál, sokkal inkább azokra a vásárlókra céloznak, akik S-osztály szintű kényeztetést akarnak elektromos hajtással. Meg sokkal tágasabb karosszériával. Villanyautóként, 70 km/órával haladva nem lepődtünk meg a csendességen, a légrugós felfüggesztés se volt képes kisimítani a kátyúkat és úthullámokat, de ez inkább a közútkezelő felé kritika. A vezető üléspozíciója személyautós, azon belül is szabadidő-autós a padlótól jó magasan lévő ülőlappal, a meredeken álló kormánykerékkel. Rengeteg a hely a második sorban, ahol mindig két fotel található, a hét személyes elrendezést a háromszemélyes harmadik sorral valósítják meg. Egyelőre a normál karosszériát vezettük, később lesz nyújtott változat is, az alapfelszerelésként adott hátsókerék-kormányzással a fordulókör elfogadható, a jó minőségű kameráknak köszönhetően a szűk helyen manőverezés is könnyen meg.
A Mercedes-Benz forgalmazója úgy számol, májusban érkeznek meg az első ügyfélautók hazánkba, addig is már készséggel állnak az értékesítők az érdeklődők rendelkezésére – akiket külön kiképezték a 3,5 tonnánál nehezebb változatok használatára való előírások ismertetésére. Egyébként abban a 2027 novemberére ígért EU-s jogharmonizációban bízik a gyár, amely nem csak a B kategóriás jogosítvány hatályát terjeszti ki egységesen a 4,25 tonnás villanyautókra, de egyéb korlátozások tekintetében is egységesen szabályozza majd a kötelezettségeket – értsd útdíjfizetés. A 3,5 tonnás össztömeg feletti behajtási korlátozás nem uniós jogszabály, hanem a közutak (elemeinek, például hidak) műszaki teljesítőképességének következménye, azon a téren még nem tudjuk, mit hoz a jövő a túlsúlyos elektromos autók számára.