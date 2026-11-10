Motoros akrobata gyakorolt a belső sávban - videón a nagy pofára esés!

Bátor és felelőtlen is volt egyszerre az a motoros, aki az ülésre felállva, a kormányt elengedve bravúroskodott a 2x2 sávos úton. Az már csak olaj volt a tűzre, hogy sisakot sem viselt, s mivel kódolva volt a baleset, alighanem csúnyán ráfázott.

Rosszkor, rossz helyen

A kamera természetesen rögzítette, mi is történt pár másodperc múlva, főhősünk jókorát esett, a motorja pedig egy kikanyarodásra váró autónak ütközött. Mint mindennek, az ilyen mutatványok gyakorlásának is megvan a maga helye és módja - lehet, hogy épp egy kaszkadőriskolában -, közúton azonban tilos!