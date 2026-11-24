Mind több autótulajdonos dönt úgy, hogy az ideális esetben külön felnigarnitúrára felhúzott téli, illetve nyári abroncsokat egyetlen, négyévszakos gumi szettel váltja ki, ezzel megspórolja a szezonális cserét a gumiszervizben, illetve az éppen nem használt garnitúra tárolásának nehézségeit. Sőt, ez a lehetőség már új autó vásárlásánál is mind inkább felmerül: bár a gyártók zöme inkább még nyári abroncsokkal szeret kiszállítani (az uniós típusbizonyítvány, illetve flottaemissziós norma miatt), az univerzális gumik már szériatartozékként vagy feláras extraként is terjednek. E gyári szerelésű (OE) megoldások előnye, hogy az abroncsok a jármű tömegéhez és hajtásához és igazodó kivitelűek, és alternatívaként márkakereskedői opcióként is lehetséges a beszerzésük.

Melyik a jobb, a négyévszakos gumi, vagy a külön nyári és téli szett?

Fotó: ADAC

További érvként szokás még felhozni a négyévszakos gumik mellett, hogy mind enyhébb teleink mellett megfelelnek az átlagos igényeknek – ezt azonban némileg árnyalták a tavaly év végi, idén év eleji havas-jeges útviszonyok tapasztalatai. Több olyan esetet is említettek egy átalunk megkérdezett gumiszervizben, amikor a csúszkáló autósok pár hét után visszamentek, hogy felrakassák a pince mélyéről előásott régi téli szettet. Egyáltalán nem zárható ki ugyanakkor a következő években enyhébb telek érkezése, ráadásul amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy az All Season feliratú mára abroncsok óriási fejlődésen mentek keresztül a korai, még sok kritikával illetett generációk óta, amit az aktuális nyugat-európai tesztek is tanúsítanak.

Fotó: ADAC

Elkél az óvatosság a no name négyévszakos gumikkal

Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy hőségben a nyári, hóban-fagyban pedig a téli abroncsokkal lennének egyenértékűek: a nagy autóklubok (például a német ADAC) és a szaklapok átfogó vizsgálatainak tanulága szerint mérsékelt éghajlat mellett ésszerű kompromisszumnak tekinthetők. Általánosságban elmondható, hogy inkább a neves (különösen a prémium) termékek mutatnak kiegyensúlyozott tulajdonságokat, és a kisebb (16 col alatti) méretosztályba lassabban érkeznek meg a legfrissebb fejlesztések. Vásárlás előtt érdemes pontosan követni a kiválasztott méretű gumi teszteredményeit, hiszen az oldalvezető képesség, illetve a fékút ép bőrrel megúszott manőver, koccanás és akár súlyos baleset között dönthet.