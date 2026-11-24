Mind több autótulajdonos dönt úgy, hogy az ideális esetben külön felnigarnitúrára felhúzott téli, illetve nyári abroncsokat egyetlen, négyévszakos gumi szettel váltja ki, ezzel megspórolja a szezonális cserét a gumiszervizben, illetve az éppen nem használt garnitúra tárolásának nehézségeit. Sőt, ez a lehetőség már új autó vásárlásánál is mind inkább felmerül: bár a gyártók zöme inkább még nyári abroncsokkal szeret kiszállítani (az uniós típusbizonyítvány, illetve flottaemissziós norma miatt), az univerzális gumik már szériatartozékként vagy feláras extraként is terjednek. E gyári szerelésű (OE) megoldások előnye, hogy az abroncsok a jármű tömegéhez és hajtásához és igazodó kivitelűek, és alternatívaként márkakereskedői opcióként is lehetséges a beszerzésük.
További érvként szokás még felhozni a négyévszakos gumik mellett, hogy mind enyhébb teleink mellett megfelelnek az átlagos igényeknek – ezt azonban némileg árnyalták a tavaly év végi, idén év eleji havas-jeges útviszonyok tapasztalatai. Több olyan esetet is említettek egy átalunk megkérdezett gumiszervizben, amikor a csúszkáló autósok pár hét után visszamentek, hogy felrakassák a pince mélyéről előásott régi téli szettet. Egyáltalán nem zárható ki ugyanakkor a következő években enyhébb telek érkezése, ráadásul amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy az All Season feliratú mára abroncsok óriási fejlődésen mentek keresztül a korai, még sok kritikával illetett generációk óta, amit az aktuális nyugat-európai tesztek is tanúsítanak.
Elkél az óvatosság a no name négyévszakos gumikkal
Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy hőségben a nyári, hóban-fagyban pedig a téli abroncsokkal lennének egyenértékűek: a nagy autóklubok (például a német ADAC) és a szaklapok átfogó vizsgálatainak tanulága szerint mérsékelt éghajlat mellett ésszerű kompromisszumnak tekinthetők. Általánosságban elmondható, hogy inkább a neves (különösen a prémium) termékek mutatnak kiegyensúlyozott tulajdonságokat, és a kisebb (16 col alatti) méretosztályba lassabban érkeznek meg a legfrissebb fejlesztések. Vásárlás előtt érdemes pontosan követni a kiválasztott méretű gumi teszteredményeit, hiszen az oldalvezető képesség, illetve a fékút ép bőrrel megúszott manőver, koccanás és akár súlyos baleset között dönthet.
Fontos, hogy Magyarországon nem írnak elő téligumi-használati kötelezettséget, ám bizonyos külföldi országokba indulva lényeges a háromcsúcsos hegy és hópihe (3PMSF) szimbólum, ami hivatalos téli minősítést jelent, szemben a korábban elterjedt önkéntes gyári M+S jelöléssel. Természetesen a minimálisan előírt 1,6 milliméteres minimális profilmélységet kockázatos megközelíteni négyévszakos abronccsal, legalább 4 mm-essel szabad csak útnak indulni. Ami a kopást illeti, a megszokott nyáriaknál lágyabb, de a sok szilikátot tartalmazó télieknél keményebb keverékű (profiljukban is a két szezonális mintázatot vegyítő) univerzális abroncsok nagyjából 35-55 ezer kilométeres futásteljesítményre képesek.
Továbbra is igaz tehát az állítás, hogy a négyévszakos abroncs az évi 15-20 ezer kilométernél kevesebbet autózóknak ideális (hiszen két külön szettben a szezonális gumik nem elkopnának, hanem elöregednének az állásban), különösen túlnyomórészt városi vagy agglomerációs, sík vidéki, nem sportos használat mellett – a sztrádán sokat autózóknak, hegyvidékre járóknak a külön-külön szezonális garnitúra való inkább. Fontos, hogy az őszi és tavaszi cserék hiánya nem jelent gondozásmentességet: rendszeresen ellenőrizni kell a guminyomást, illetve megcserélni a szetteket az első és hátsó tengelyek között, szükség esetén centrírozással egybekötve. Ha pedig pár napra beüt az igazi, havas-jeges tél, fokozott óvatosság ajánlott mindenki érdekében.