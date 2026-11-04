Olyasmit látott meg a sietős debreceni autós, amitől azonnal lefagyott

Egyre több nagyvárosban vett be drónokat a magyar rendőrség a tilosban előzések, a piros lámpán áthajtások és más szabálytalanságok kiszűrésére. Így történt ez a minap Debrecenben, a Böszörményi úton is, ahol dugó alakult ki, és azt semmiképpen sem akarta kivárni egy Mercedes-Benz A-osztály vezetője.

Fotó: Police.hu

Ezért gondolt egyet az autós, és a dupla záróvonal, illetve a tiltó KRESZ-tábla ellenére balra kanyarodott, hogy a Tücsök utcán nyerjen egérutat. Ám egyszer csak megtorpant: észrevette a parkoló kocsik mögött várakozó rendőrautót, és ügyetlen manőverezésbe kezdett az úttesten. Persze nem volt menekvés a bírság elől, amihez a videós bizonyítékot a drón adta - a felvételt ezen a linken lehet megnézni.