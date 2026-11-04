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autós hír

Olyasmit látott meg a sietős debreceni autós, amitől azonnal lefagyott

1 órája
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Mindezt pedig felvette videóra egy rendőrségi drón.
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autós hírDebrecendrónrendőrség

Egyre több nagyvárosban vett be drónokat a magyar rendőrség a tilosban előzések, a piros lámpán áthajtások és más szabálytalanságok kiszűrésére. Így történt ez a minap Debrecenben, a Böszörményi úton is, ahol dugó alakult ki, és azt semmiképpen sem akarta kivárni egy Mercedes-Benz A-osztály vezetője. 

Fotó: Police.hu

Ezért gondolt egyet az autós, és a dupla záróvonal, illetve a tiltó KRESZ-tábla ellenére balra kanyarodott, hogy a Tücsök utcán nyerjen egérutat. Ám egyszer csak megtorpant: észrevette a parkoló kocsik mögött várakozó rendőrautót, és ügyetlen manőverezésbe kezdett az úttesten. Persze nem volt menekvés a bírság elől, amihez a videós bizonyítékot a drón adta - a felvételt ezen a linken lehet megnézni.

Fotó: Hajdú-Bihar megyei rendőrség

 

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