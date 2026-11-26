A Chery konszern kifejezetten az exportpiacok számára hozta létre az Omoda-Jaecoo ikermárkákat, előbbivel a sportosabb autókra vágyó vásárlókat célozzák, utóbbinál szögletesebb vonalvezetést használnak. Most az Omoda belépő- és középső modelljét vizsgáljuk meg alaposabban. A kínai gyártás és a hibrid hajtás miatt jövőre várhatóan kevesebb érkezik majd kontinensünkre ezekből az autókból, még nem látjuk, hogyan alakulnak ettől az árak.
Letarolta a magyar piacot az Omoda
1. Nézőpont kérdése
Részleteiben konzervatívabb az 5-ös, úgy értve, hogy itt még gombbal kell indítani a hajtást, az indukciós telefontöltő fedél alatt rejtőzik, és nagypanelos műszerfalat használnak. Ehhez képest a 7-esnél az induláshoz be kell kapcsolni a biztonsági övet, rá kell lépni a fékpedálra, ezt követően választhatjuk ki a haladási irányt. Arra már nem gondoltak a kínai konstruktőrök, hogy ha valaki mondjuk garázsajtót-kertkaput nyit, akkor rengeteg felesleges mozdulatot kell végeznie ahhoz, hogy el tudjon indulni – mélygarázs-viszonylatban közlekedőnek ezzel megspórolnak egy gombnyomást, a többieknek rengeteg vesződséget okoznak. Érdekes módon az olcsóbb 5-ösen jobb a minőségérzet a látható helyen lévő díszvarrással és a famintázatú betétekkel, a 7-esnél az anyósülés elé csúsztatható képernyő van a középpontban. A kezelés érintőképernyő-központú, hosszú perceket lehet eltölteni a menükben barangolással, az egyes rendszerek finomhangolásával, de RDS-követés híján a rádióadó-váltás is a mi feladatunk.
2. Hely, és annak hiánya
Alapterületre rengeteg helyet kínál mindkét utastér, a 7-esben már-már feleslegesen nagy a hátsó lábtér, az 5-ösben a magasabb Premium felszereltségnél adott elektromos napfénytető alatt korlátozott az első fejtér. Helykínálat szempontjából kritika a csomagtartót éri, ami mindkét karosszériában elmarad az elvárhatótól. Alapesetben az 5-ös 300 literes, a 7-es 401 literes csomagtartót kínál a 4,5-4,65 méteres karosszéria, csak utóbbinál van felcsévélhető kalaptartó, amelynek segítségével az ülőhelyek megőrzése mellett felfelé terjeszkedhetünk. A vetélytárs kompakt szabadidő-autóknál még a plug-in hibridek is 500 liter körül vannak. Sínen csúsztatható hátsó üléssel lehetne javítani a helyzeten, hiszen hátsó lábtér tekintetében egyébként mindkét autó jól áll.
3. Kapacitálnak
Alapjában véve ugyanazt a hajtást kapja a tesztben szereplő két autó, különbség az akkumulátorban van. A Super Hybrid System egy indítómotort/generátort (136 LE), egy hajtómotort (204 LE/310 Nm) és egy háromfokozatú automatikus váltót kombinál egy egységbe, ehhez jelen esetben 1,5-ös turbómotor csatlakozik. Kis tempónál villanymotor hajt, ilyenkor esetleg áramforrásként üzemel a belső égésű motor, a három fokozat jóvoltából az Európában megszokott nagy tempónál is egész jól alakul a fogyasztás. Amíg az 5-ös normál hibridként üzemel a maga 1,83 kWh kapacitású akkumulátorával, addig a 7-esnél már jelentős elektromos hatótávolságunk van a 18,4 kWh-s teleppel. Az ígért 90 km-hez nagyon oda kell figyelni, egyébként gond nélkül megvan a 80 kilométer, és azt követően az 5-ös hasonlóan hibridként haladunk tovább; a nagyobb méret és tömeg miatt pár decivel nagyobb benzinfogyasztással. Utóbbit egyébként csak a tankolások/töltések és a megtett kilométerek alapján lehet kiszámolni, mert több más kínai autóhoz hasonlóan az Omoda is csak az utolsó 50 kilométer átlagát mutatja, hosszabb távú adathoz nem fér hozzá a sofőr.
4. Hajtás, pajtás!
Ahogy a bevezetőben említettük, az Omoda márka a sportosabb vonalat képviseli, de ezt nem sikerült kellően következetesen végigvinni a hangoláson. A felfüggesztés feszes rugókat használ, de a kormányzás egyszerűen nem ad elég visszajelzést ahhoz, hogy sportosan vezessük az autókat, még akkor sem, ha Sport-módba váltunk; menüből egyébként még a fékpedál-érzetet is állíthatjuk, de érdemi változást ennél nem tapasztaltunk. Papíron 224 illetve 279 lóerő a rendszerteljesítmény, de ez csak nagyobb tempónál áll rendelkezésre, indulásnál csak a villanymotor hajt. Annak azonnali nyomatéka nedves aszfalton bizony problémát tud jelenteni az első kerekek számára, ha nem elég óvatosan nyomjuk a gázpedált. Akkor lenne kerek a kép, ha a hajtás sportosabb, vagy a felfüggesztés hangolása kényelmesebb lenne.
5. Anyagiak
Tesztünk írása idején már csak raktárról volt rendelhető a turbómotoros Omoda 5-ös, az Euro 7 érkezésével az egyébként 500 000 Ft-tal drágábban adott hibrid hajtás lesz az egyedüli alternatíva a belső égésű motorra vágyóknak. Ez nem baj, mert sokkal alacsonyabb fogyasztása és finomabb működésre számíthat az ember, és a 10 millió Ft alatti indulóár versenyképes. Az Omoda 7-esnél a gazdagabb felszereltség és a nagyobb akkumulátor indokolja a 15 millió Ft-os indulóárat, ennél viszont már olcsóbban is lehet kompakt plug-in hibrid szabadidő-autót vásárolni. Ahhoz, hogy a benzinszámla alacsony legyen, olyan parkolóhelyre van szükség, ahol megoldható az akkumulátor töltése, egyébként feleslegesen fizeti meg az ember a felárat. Amíg az 5-ösnél 2 millió Ft felárért ténylegesen több extrát kapunk, az 7-esnél azért fizethetünk félmilliós felárat, hogy megszabaduljunk a csúsztatható képernyőtől és helyette kesztyűtartó kerüljön az utasülés elé (masszázsfunkciót és távolról vezérelhető parkolást is van a Plus csomagban).
TETSZETT
- tágas utastér
- takarékos üzemeltetés
- gazdag felszereltség
NEM TETSZETT
- kicsi csomagtér
- kilátás hátrafelé
- feszes futóműhangolás
ÖSSZEGZÉS
Ugyanarra a T1X nevű műszaki alapra épül az Omoda 5 és 7, ennek megfelelően az erősségeik-gyengéik is majdnem azonosak; a modernebb 7-esnél egy kicsit több rigolyát kell megszokni. Tágas utastérrel és szűk csomagtérrel jönnek az autók, a hibrid hajtás takarékos, a felfüggesztés a magyar utakhoz feleslegesen feszes hangolású. Amíg a hibrid Omoda 5-öst jó áron adják, a csak plug-in hibridként létező 7-esnél már eltűnik ez a versenyelőny.