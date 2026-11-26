A Chery konszern kifejezetten az exportpiacok számára hozta létre az Omoda-Jaecoo ikermárkákat, előbbivel a sportosabb autókra vágyó vásárlókat célozzák, utóbbinál szögletesebb vonalvezetést használnak. Most az Omoda belépő- és középső modelljét vizsgáljuk meg alaposabban. A kínai gyártás és a hibrid hajtás miatt jövőre várhatóan kevesebb érkezik majd kontinensünkre ezekből az autókból, még nem látjuk, hogyan alakulnak ettől az árak.

Közös az övvonal íve, egyébként egyedi az Omoda 5 és 7 megjelenése

Fotó: Lővei Gergely

Letarolta a magyar piacot az Omoda

1. Nézőpont kérdése

Részleteiben konzervatívabb az 5-ös, úgy értve, hogy itt még gombbal kell indítani a hajtást, az indukciós telefontöltő fedél alatt rejtőzik, és nagypanelos műszerfalat használnak. Ehhez képest a 7-esnél az induláshoz be kell kapcsolni a biztonsági övet, rá kell lépni a fékpedálra, ezt követően választhatjuk ki a haladási irányt. Arra már nem gondoltak a kínai konstruktőrök, hogy ha valaki mondjuk garázsajtót-kertkaput nyit, akkor rengeteg felesleges mozdulatot kell végeznie ahhoz, hogy el tudjon indulni – mélygarázs-viszonylatban közlekedőnek ezzel megspórolnak egy gombnyomást, a többieknek rengeteg vesződséget okoznak. Érdekes módon az olcsóbb 5-ösen jobb a minőségérzet a látható helyen lévő díszvarrással és a famintázatú betétekkel, a 7-esnél az anyósülés elé csúsztatható képernyő van a középpontban. A kezelés érintőképernyő-központú, hosszú perceket lehet eltölteni a menükben barangolással, az egyes rendszerek finomhangolásával, de RDS-követés híján a rádióadó-váltás is a mi feladatunk.

Ugyanaz a hajtás, a különbség az akkumulátorban és annak teljesítményleadásában rejlik

2. Hely, és annak hiánya

Alapterületre rengeteg helyet kínál mindkét utastér, a 7-esben már-már feleslegesen nagy a hátsó lábtér, az 5-ösben a magasabb Premium felszereltségnél adott elektromos napfénytető alatt korlátozott az első fejtér. Helykínálat szempontjából kritika a csomagtartót éri, ami mindkét karosszériában elmarad az elvárhatótól. Alapesetben az 5-ös 300 literes, a 7-es 401 literes csomagtartót kínál a 4,5-4,65 méteres karosszéria, csak utóbbinál van felcsévélhető kalaptartó, amelynek segítségével az ülőhelyek megőrzése mellett felfelé terjeszkedhetünk. A vetélytárs kompakt szabadidő-autóknál még a plug-in hibridek is 500 liter körül vannak. Sínen csúsztatható hátsó üléssel lehetne javítani a helyzeten, hiszen hátsó lábtér tekintetében egyébként mindkét autó jól áll.