Magyarországon megkezdődik a Tesla önvezető rendszerének (FSD) hatósági tesztelése, melynek során megvizsgálják, hogy a technológia megfelel-e a hazai közlekedési szabályoknak, és biztonságosan alkalmazható-e Magyarország útjain – jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Bár nyáron a kormány álláspontja még az volt, hogy megvárja az Európai Unió döntését az ügyben, a decemberre halasztott – és a mostani jelek szerint kétes kimenetelű – uniós tárgyalás, illetve esetleges szavazás helyett már hamarabb megtörténhet nálunk az engedélyezés. Kilenc tagállam (köztük Hollandia és Szlovákia) korábban saját hatáskörben jóváhagyta a Tesla rendszerét, és a miniszter szerint hazánk sem maradhat le innováció terén.

Megtört a jég, legalizálnák Magyarországon az önvezető autókat Fotó: Tesla

Megtört a jég, legalizálnák Magyarországon az önvezető autókat

Maga az FSD, pontosabban új európai nevén Assisted Driving olyan önvezetést jelent, melynek során a sofőrnek végig figyelnie kell az utat és szükség esetén közbe kell tudnia avatkozni. Sokkal komplexebb tudású ugyanakkor a Tesla kameraalapú rendszere, mint amit más gyártók kínálnak, hiszen a beállított úticélhoz végig önállóan vezet, beleértve a sávváltásokat, a városi lámpás kereszteződésekben megállást-elindulást, az elsőbbségadást és a többi feladatot. Szeptemberben a magyar Tesla-tulajok levélben kérték a minisztériumot, hogy engedélyezze a havidíjas előfizetéssel elérhető felügyelt önvezetést, ami sikeres tesztek és jóváhagyás esetén kikövezné az utat más gyártók rendszerei, illetve a hazai robottaxik bevezetéséhez is.