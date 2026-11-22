Első európai önhordó karosszériás autóként debütált 1935 februárjában az Opel Olympia, amelyet szeptemberben a P4-es követett, és Heinrich Nordhoff – 1948-tól a Volkswagenwerk igazgatója –, decemberben a Kadett bemutatásával zárta az évet. Utóbbi második európai autóként használt önhordó karosszériát, a P4-esben használt 24 lóerős 1,1 literes motort kapta, elöl az Olympia felfüggesztését, hátul laprugókon nyugvó merev tengelyt használtak mind a négy keréknél hidraulikus dobfékekkel. A 2100 birodalmi márkás vételárért az ügyfél választhatott a zárt és a kabriólimuzin karosszéria között. 1938-ban érkezett meg a Normal alapváltozat 1795 birodalmi márkás áron, szerényebb felszereltséggel és a P4-es egyszerűbb első felfüggesztésével. Ekkor lett elérhető a négyajtós zárt karosszéria, amiért 2350 birodalmi márkát kértek.

90 éve debütált az Opel Kadett, amelyből a szovjetek első népautója lett a háború után

Fotó: Opel

A szovjetek elvitték az Opel Kadett gyártóeszközeit

A nemzetiszocialista kormány támogatásával fejlesztett KdF-Wagen-nél hamarabb dobták piacra a modern technikájú konstrukciót, ami nagyon nem tetszett így a hivatalos szerveknek. A vásárlók annál jobban szerették a jó áron kínált típust, ami 1938-ban kategóriájában 59%-os piaci részesedést ért el Németországban. A világháború kitörésével 1940 májusában, 107 608 példány után állt le a gyártás. A békekötést követően gyorsan újraindult az Opel Olympia gyártása, a Kadettre azonban hiába vártak a vásárlók – a gyártóeszközöket Berlinből és Rüsselsheimből háborús jóvátétel címén elszállították a szovjetek, akik a moszkvai autógyárban üzemelték be azokat.

Fotó: Opel

Mivel a leállás során az Opel átállította a gépeket a négyajtós karosszéria gyártására, a Moszkvics 400-as csak ilyen karosszériával készült. A szovjetek egyébként saját népautót fejlesztettek, ami a háború előtt már sorozatgyártáshoz közeli állapotban volt – a KdF-Wagenhez hasonlóan –, de a Kadett konstrukciója minden tekintetben jobbnak bizonyult (egyszerűbb gyártás, takarékosabb üzemeltetés), inkább a német autóból csinálták meg az első népautójukat.