Ransom Eli Olds az észak-amerikai autóipar úttörőjeként először használt futószalagot 1901-ben – az Oldsmobile Curved Dash gyártását ennek köszönhetően tudták 425-ről több mint 2500 példányra emelni alig egy év alatt. A pénzügyi hátteret biztosító üzlettársával való vita miatt távozott a nevét viselő cégtől, majd megalapította a nevének kezdőbetűiről elnevezett REO Motor Company-t, amely 1915-ben a Speed Wagon-nal piacra dobta a mai pickupok elődjét. Ezt az örökséget akarja megidézni a texasi ingatlanbefektető, Zach de Bernardi által megalapított REO Trucks nevű startup, amely a sokat ígérő, de keveset teljesítő villanyautó-startupokkal szemben klasszikus műszaki megoldásokkal akar autót gyártani.

Könnyen szerelhető és -fejleszthető technikával képzeli pickup modelljét a REO Trucks

Fotó: REO Trucks

Lesz igény az egyszerű pickup-technikára?

Közös vonás a 304 cm-es tengelytávolságú létraalváz, amelyre szimpla- és duplafülkés pickupot, illetve ötajtós kombit is terveznek. A formatervért a Frank Stephenson Design stúdió felel, alapvető szempont volt a könnyű szerelhetőség biztosítása, értsd minden külső karosszériaelem öt perc alatt le- és felszerelhető egyszerű szerszámokkal. Nagy hűtőnyílásnak hagynak helyet elöl, így az évek múlásával az ügyfél szabadon dönthet arról, akar-e motort cserélni például nagyobb hűtési igényű dízelre vagy épp elektromos hajtásra – a sorozatgyártás négyhengeres szívó benzinmotorral indul, de később másfajta hajtásokat is fejlesztenek majd az igényeknek-előírásoknak megfelelően. Szériában hatfokozatú, kézi kapcsolású váltót adnak, opciós az automatikus váltó és a kapcsolható összkerékhajtás.

Fotó: REO Trucks

Azzal akarják megspórolni a kereskedőhálózat kiépítését, hogy könnyen elérhető alkatrészeket használnak, így bármelyik autószervizben el lehet végezni a karbantartásokat-javításokat, nem csak az ügyfeleknek, de a javítással foglalkozó vállalkozásoknak – vagy épp tulajdonosoknak – se kell előfizetéses szolgáltatásokkal vesződniük. A REO Trucks egy meglévő üzemet akar átalakítani a sorozatgyártás céljára, jövőre az első prototípusok megépítése és azok tesztelése van napirenden, 2028 végén akarják elindítani a sorozatgyártást. Elsőként a kifejezetten munkaautónak szánt, lehajtható plató-oldafalakkal rendelkező REO Runabout T4X sorozatgyártását indítják el (becsült indulóár 21 500 dollár, azaz 7 millió Ft), ezt követi majd a személyautósabb kialakítású T4C duplafülkés pickup (becsült indulóár 25 000 dollár, azaz 8,2 millió Ft), végül az S4C kombi (becsült indulóár 28 500 dollár, azaz 9,3 millió Ft).