Helyi igényekre szabott modellekkel tervezi növelni eladásait a BYD, aminek számunkra első, kézzelfogható jele a plug-in hibrid Dolphin G kisautó piacra dobása. Kifejezetten Európának készül ez az autó, a világ többi részén nem is forgalmazzák.
Kétféle akkuval is kínálják a plug-in hibrid kisautót
1. KICSI ÉS KOMPAKT
Ha nem lennének a LED-es lámpák, semmi egyedi jellemvonást nem lehetne felfedezni a karosszérián, ami abból a szempontból jó választás, hogy olyan részlettel sem találkozunk, ami valakinek nemtetszését keltené. Villanyautósan gazdálkodtak a térrel, a 4,2 méteres karosszériában a kompaktok között is tágas utasteret alakítottak ki úgy, hogy még egy 1,5 literes, négyhengeres benzinmotornak is jutott hely az orrban. A bő 400 literes csomagtérre sem lehet panasz, főleg, hogy rögtön 4 szatyorakasztót is találunk az oldalfalon. A tesztelt Comfort felszereltség méretes üvegtetővel is kényeztet, ami előtt árnyékolóroló is van.
2. RIDEG VALÓSÁG
Észre lehet venni a műszerfalon, hogy a költségek alacsonyan tartása is szempont volt. Ránézésre a textúrák és a szürke-árnyalatok egész jól néznek ki, de a kisautóktól megszokott, kopogósan kemény műanyagokat találjuk mindenfelé. Elöl mindenfelé tárolók sorakoznak, az USB-csatlakozókat a konzol alatti polcon helyezték el. Szabadidő-autós az üléspozíció, a padlóhoz képest magasan van az ülőlap és bőven van fejtér, még a második sorban is. Elsőre furcsán keménynek érezni a tömést, de hosszú távon is fáradás nélkül száll ki az ember a Dolphin G-ből.
3. DIGITÁLISAN REMEK
Amíg az anyagválasztás kisautós, a műszeregység és a központi érintőképernyő grafikája profi, és természetesen villámgyors a működés. Egy baki zavart a tesztelés során: sehol másutt nem mérik kWh/100 km helyett LEh/100 km-ben (1,36-os szorzó) a fogyasztást. Ezt várhatóan távoli frissítéssel orvosolják majd, hiszen ilyenek fogadására is képes a fedélzeti rendszer. Kínai szokás szerint remek kamerákat használnak, az egyébként átlátható karosszériánál megkönnyíti a manőverezést, hogy még az akadálytól való távolságot is mutatja centiméterben a Comfort szinten járó körkamera. Persze nem mentes a túlbuzgó felügyeleti rendszerek figyelmeztetéseitől az autó, de ezen a menüből lehet segíteni.
4. KÉTSZÁZ FELETT
A kínai autóknál általános plug-in hibrid hajtást használják, tehát a benzinmotor alacsonyabb tempónál áramfejlesztőként működik, de van egy áttétel, aminek segítségével nagyobb tempónál közvetlenül hajtja a kerekeket. A 212 lóerős rendszerteljesítmény jobban hangzik a valóságosnál, padlógázra, egy-egy előzésnél lehet előcsalogatni az összes lóerőt, egyébként csendesen és takarékosan működik. A nagyobb akkumulátornál 20% körül tartja a telep töltöttségét, ezt is beleszámolva van meg a gyakorlatban 80 km körüli elektromos hatótávolság. A 163 lóerős villanymotorral gond nélkül éri el és tartja akár az autópálya-tempót is a kisautó, azaz nem csak városban, de akár ingázásra is használható villanyautóként a Dolpin G. Városban és országúton a szabványos fogyasztás alá lehet menni, autópályán viszont bőven 7,0 liter feletti fogyasztással haladhatunk, a tesztfogyasztást kétnaponta feltöltött akkumulátorral értük el. Egész jó a vezethetőség, cserében kissé feszesek a rugók, ami miatt óvatosan kell bánni a fekvőrendőrökkel; az úthibákat érezni és hallani is lehet.
5. TESTVÉRHARC
Rögtön komoly akciókkal vezették be a piacra a Dolphin G kisautót, így annak alapkivitelét már 8,4 millióért el lehet vinni – kisebb akkumulátorral és 40 km-es ígért elektromos hatótávolsággal. Ráadásul a BYD többi modelljét is akciózzák: a Comfort felszereltségű tesztautót 11 490 000 Ft-ért adják, és alig félmillióért drágábban már középkategóriás plug-in hibrid kombit is találunk ugyanabban a kereskedésben. De ha a méret is fontos, az Atto 2 DM-i plug-in hibrid SUV felára itt mindössze 100 000 Ft. Más márkák kínálatát elnézve lágy- és hagyományos hibridekkel egy árban adják a plug-in hibrid kínai kisautót, ami egyébként egy kategóriával feljebb is megállja a helyét.
ÖSSZEGZÉS
A hétköznapok során villanyautóként használható, belsejét tekintve a kompaktokkal versenyző kisautó a Dolphin G. A legerősebb konkurencia a márkán belülről jön.
TETSZETT
• Gazdag felszereltség
• Elektromos ingázáshoz elég teljesítmény
• Tágas utastér
NEM TETSZETT
• Ráz a feszes rugózás
• Magasabb felszereltséggel drága
MŰSZAKI ADATOK
BYD DOLPHIN G
Összlökettérfogat: 1498 cm3
Hengerek/szelepek: S4/16
BENZINMOTOR
Max. teljesítmény: 70 kW (95 LE) 6000/perc
Max. forgatónyomaték: 120 Nm 4500/perc
VILLANYMOTOR
Max. teljesítmény: 120 kW (163 LE)
Max. forgatónyomaték: 210 Nm
HIBRIDRENDSZER
Max. teljesítmény: 156 kW (212 LE)
Hosszúság/szélesség/magasság: 4160/1825/1575 mm
Tengelytáv: 2610 mm
Fordulókör: 10,3 m
Saját tömeg/teherbírás: 1555/485 kg
Csomagtér: 425-1225 l
Üzemanyagtank: 42 l
Akkumulátor kapacitás: 18,3 kWh
Gyorsulás 0-100 km/h: 8,3 s
Max. sebesség: 180 km/h
Átlagfogyasztás: 1,4 l/100 km
Átlagfogyasztás (lemerült akkuval): 4,5 l/100 km
Tesztfogyasztás: 4,3 l/100 km
CO2-kibocsátás: 32 g/km
A modell alapára: 8 490 000 Ft
A tesztelt verzió ára: 10 490 000 Ft