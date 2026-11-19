Helyi igényekre szabott modellekkel tervezi növelni eladásait a BYD, aminek számunkra első, kézzelfogható jele a plug-in hibrid Dolphin G kisautó piacra dobása. Kifejezetten Európának készül ez az autó, a világ többi részén nem is forgalmazzák.

Klasszikus megjelenésű kisautóként jön a BYD első, Európa számára készített modellje, a plug-in hibrid Dolphin G

Fotó: Lővei Gergely

Kétféle akkuval is kínálják a plug-in hibrid kisautót

1. KICSI ÉS KOMPAKT

Ha nem lennének a LED-es lámpák, semmi egyedi jellemvonást nem lehetne felfedezni a karosszérián, ami abból a szempontból jó választás, hogy olyan részlettel sem találkozunk, ami valakinek nemtetszését keltené. Villanyautósan gazdálkodtak a térrel, a 4,2 méteres karosszériában a kompaktok között is tágas utasteret alakítottak ki úgy, hogy még egy 1,5 literes, négyhengeres benzinmotornak is jutott hely az orrban. A bő 400 literes csomagtérre sem lehet panasz, főleg, hogy rögtön 4 szatyorakasztót is találunk az oldalfalon. A tesztelt Comfort felszereltség méretes üvegtetővel is kényeztet, ami előtt árnyékolóroló is van.

Fotó: Lővei Gergely

2. RIDEG VALÓSÁG

Észre lehet venni a műszerfalon, hogy a költségek alacsonyan tartása is szempont volt. Ránézésre a textúrák és a szürke-árnyalatok egész jól néznek ki, de a kisautóktól megszokott, kopogósan kemény műanyagokat találjuk mindenfelé. Elöl mindenfelé tárolók sorakoznak, az USB-csatlakozókat a konzol alatti polcon helyezték el. Szabadidő-autós az üléspozíció, a padlóhoz képest magasan van az ülőlap és bőven van fejtér, még a második sorban is. Elsőre furcsán keménynek érezni a tömést, de hosszú távon is fáradás nélkül száll ki az ember a Dolphin G-ből.

Fotó: Lővei Gergely

3. DIGITÁLISAN REMEK

Amíg az anyagválasztás kisautós, a műszeregység és a központi érintőképernyő grafikája profi, és természetesen villámgyors a működés. Egy baki zavart a tesztelés során: sehol másutt nem mérik kWh/100 km helyett LEh/100 km-ben (1,36-os szorzó) a fogyasztást. Ezt várhatóan távoli frissítéssel orvosolják majd, hiszen ilyenek fogadására is képes a fedélzeti rendszer. Kínai szokás szerint remek kamerákat használnak, az egyébként átlátható karosszériánál megkönnyíti a manőverezést, hogy még az akadálytól való távolságot is mutatja centiméterben a Comfort szinten járó körkamera. Persze nem mentes a túlbuzgó felügyeleti rendszerek figyelmeztetéseitől az autó, de ezen a menüből lehet segíteni.