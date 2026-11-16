Pofátlanul, a leállósávban előztek, nem úszták meg tetemes bírság nélkül + videó

Dugóban állni senki sem szeret, de úgy tűnik, mindig akad, aki a várakozást egészen sajátos módon próbálja megoldani. Gyakran fordul elő, hogy sietős autósok egy torlódásnál a leállósávot választják a gyorsabb célba érés érdekében. Nem érdekli őket, hogy a leállósáv nem a gyorsabb haladásra szolgál. Az ugyanis a bajba jutott járműveknek, a műszaki mentésnek és a készenléti szerveknek van fenntartva.

A Komárom-Esztergom megyei rendőrség videójában a járőrök szeme láttára előzött a leállósávban egy Mercedes GLC, melynek vezetője 156 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott.

A napokban az M3-as autópályán, a Kerekharaszti pihenő közelében is úgy döntött egy autós, hogy nem áll be a feltorlódott kocsisorba.

Ehelyett a leállósávot választotta, és azon haladva előzte meg a várakozó járműveket utánfutót vontató kocsijával. A szabálytalan manővernek azonban itt is meg volt az ára: szintén 156 ezer forintos helyszíni bírságot kapott. Fontos tudni: a leállósáv nem előzősáv és nem a dugó kikerülésére szolgál! Használata kizárólag indokolt esetben, illetve a jogszabályban meghatározott körülmények között megengedett.