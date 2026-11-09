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autós hír

Pont a rendőrök karjaiba száguldott az audis ámokfutó Kaposváron

2 órája
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A közterületi térfigyelő-kamerarendszer is rögzítette a gyorshajtást és a balesetet.
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autós hírgyorshajtásKaposvár
Pillanatok alatt rendőrkézre került az audis

Az Audi A6 sofőrje november 4-én délután a Cseri úton száguldott, amikor egy előtte lassító autó miatt elvesztette uralmát a járműve felett. Felhajtott az útpadkára, majd kidöntött egy jelzőtáblát. Az esetről készült videó itt látható. A közelben éppen rendőri ellenőrzés zajlott, így a sofőr másodperceken belül rendőrkézre került. A Kaposvári Rendőrkapitányságon gyorsított eljárásban járművezetéstől eltiltást és pénzbírságot szabtak ki vele szemben.

 

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