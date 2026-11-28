Sportos járgányoknál bizony néhanapján töréssel végződnek az autókozmetikában dolgozók, kereskedői alkalmazottak vagy akár szállodai londinerek nem teljesen legális „tesztútjai”. Persze a próbakörnek komolyabb jogalapja lehet olyankor, amikor egy szerelő végzi hibafeltárás, vagy éppen a javítás sikerességének felmérése miatt. Pontosan ez történt Spanyolország egyik részén, a katalán Manlleu település közelében is, ahol a szaki egy középmotoros, Lamborgini-génekkel is megáldott Audi R8 sportkocsit vitt el egy gyors próbakörre – és mindenki szerencséjére baleset nélkül vissza is vitte.

Talán a szemből érkező Opel Combo miatt itt még szerényebb volt a tempó

Fotó: Mossos d'Esquadra, Generalitat de Catalunya

Oda-vissza száguldás a próbakörön

Innentől minden rendben zajlott, az ügyfél átvette autóját (melynek V8-as vagy V10-es motorja amúgy Győrben készült), néhány nappal később azonban jött a feketeleves. Nyilvánosságra hozott ugyanis a katalán rendőrség három fotót, amelyet egyetlen traffipax készített mindössze hét perc leforgása alatt, és az ominózus Audi R8-at mutatja 145, 111 és 142 km/h-as tempóval. Ez bizony bő kétszeres túllépéseket is jelent a 70 km/h-a sebeségkorlátozású útszakaszon, az időpont (és a fotó) alapján pedig egyértelműen a szerelő ült a kormány mögött, akinek nem csak a jogsijához írt 12 büntetőpont fog fájni, hanem az 1200 eurós (446 ezer forintnyi) pénzbírság is.