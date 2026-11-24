Hegyvidéki szakaszon kanyargó út, fák, bokrok mindenfelé és még alagút is van. Mintha csak egy terepasztalt látnánk, erre mondják, hogy idilli környezet. Egy autó érkezik, mégpedig a szokásosnál lassabban, de a sofőr ekkor alighanem már hallott valami furcsát maga mögött.

A rémálomra nem lehet felkészülni!

Ahogy kiér az alagútból, megjelenik mögötte a hatalmas vízözön és kíméletlenül elkotor mindent, ami az útjába kerül. Az autós még ekkor sem kapcsol gyorsan, hogy a gázra lépjen, de ezen nem is kell csodálkozni. Ilyen elsöprő természeti katasztrófa láttán bárki lefagyna, az autó pedig nem nyújt menedéket - csak remélni tudjuk, hogy sikerült túlélni az Ázsiában történt, rémálomba illő eseményt!