Egy pillanat alatt érkezett a pokoli vízözön. Valóságos rémálom volt az egész!
Hegyvidéki szakaszon kanyargó út, fák, bokrok mindenfelé és még alagút is van. Mintha csak egy terepasztalt látnánk, erre mondják, hogy idilli környezet. Egy autó érkezik, mégpedig a szokásosnál lassabban, de a sofőr ekkor alighanem már hallott valami furcsát maga mögött.
A rémálomra nem lehet felkészülni!
Ahogy kiér az alagútból, megjelenik mögötte a hatalmas vízözön és kíméletlenül elkotor mindent, ami az útjába kerül. Az autós még ekkor sem kapcsol gyorsan, hogy a gázra lépjen, de ezen nem is kell csodálkozni. Ilyen elsöprő természeti katasztrófa láttán bárki lefagyna, az autó pedig nem nyújt menedéket - csak remélni tudjuk, hogy sikerült túlélni az Ázsiában történt, rémálomba illő eseményt!