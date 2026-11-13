Így verik át a csalók a magyar autósokat: egyetlen rossz döntéssel minden pénzünket elveszíthetjük

Évek óta visszatérő, és az autósokat különösen gyakran érintő probléma a bírságok befizetését követelő csaló üzenetek terjedése, amik mögött általában nem magányos elkövetők, hanem szervezett kiberbűnözői csoportok állnak. Ezek SMS-ben vagy e-mailben követelhetnek pénzt különféle fiktív szabályértések (parkolási díj, autópályamatrica stb.) vagy be nem fizetett járműadó miatt, a magyar hatóságok, illetve más szervezetek nevében, rövid fizetési határidővel.

Csalók utaznak az autósok pénzére

Fotó: KISALFOLD

Ezúttal a Vas megyei rendőrséghez érkeztek olyan lakossági panaszok, amelyek VÉDA traffipaxok által kiszabott (de bizonyító erejű fotót és rendszámot nem tartalmazó) büntetéseket akarnak behajtani jóhiszemű áldozatokon. Ehelyett egy olyan link szerepel a küldött SMS-ben, amely adathalász weboldalra vezet – ezt megnyitni, és ott személyes- vagy bankkártyaadatokat megadni nem szabad. Újra figyelmeztet a rendőrség, hogy az autósokkal nem SMS-ben vagy e-mailben kommunikál, csak a https://ugyintezes.police.hu oldal szolgák elektronikus ügyintézésre.

Íme, a csaló üzenet: