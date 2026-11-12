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autós hír

Lopott autóval, jogsi nélkül, részegen: Püspökladányban ért véget a rendőrségi hajsza

7 perce
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Furcsán közlekedő autóról érkezett bejelentés november 7-én éjfélkor a 4-es számú főútról, Kaba és Püspökladány között. A járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol váratlan fordulatot vett az intézkedés.
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autós hírautós videóbaleset
Fotó: Hajdú-Bihar megyei rendőrség

Amikor a rendőrök megközelítették a szóban forgó járművet, a sofőr inkább a gázra lépett, és elhajtott. A menekülés azonban nem tartott sokáig. A jármű vezetője Püspökladányig hajtott, ahol egy körforgalomban kisodródott, előbb egy jelzőtáblának, majd egy fának, végül pedig egy álló autónak ütközött.

Fotó: Hajdú-Bihar megyei rendőrség

Az elfogáskor kiderült, hogy a volán mögött és az anyósülésen két 16 éves fiú ült. A sofőr ittasan, jogosítvány és a tulajdonos engedélye nélkül egy házibuliból vitte el a személyautót. A fiatal azzal magyarázta a történteket, hogy azért nem állt meg, mert nem látta és hallotta a rendőri jelzéseket. Ittas járművezetés és jármű önkényes elvétele bűncselekmények, valamint engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt kell felelnie.

 

 

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