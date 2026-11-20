A kínai állami repülőgépgyártó vállalat, a Comac nem helyből felszálló, pár ember fuvarozására alkalmas eVTOL-ként, hanem elektrifizált repülőgépként képzeli a jövőt. Pár évvel ezelőtt indította el a fejlesztést, amely most lépett a végső fázisba azzal, hogy a CE-25A elnevezésű repülőgép megtette az első próbarepülését emberi személyzet irányításával. Idén egyébként már 19 alkalommal repült a prototípus emberi személyzet nélkül.

Huszadik próbarepülésén már emberi személyzet irányította a kínai Comac elektromos repülőgépét

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Tíz burkolt propellert kapott az elektromos utasszállító repülőgép

A CATL akkumulátor-gyártóval és a sanghaji Jiao Tong egyetemmel közösen fejlesztett repülőgép 10 metrikus tonna tömeggel rendelkezik, és a személyzeten kívül legfeljebb 19 utast szállíthat. A szárnyakon, burkolva helyezték el az elektromos meghajtású légcsavarokat, amelyek 300 km/órás utazósebességre lettek méretezve – 2400 méteres tengerszint feletti magasságon. Egy feltöltéssel mintegy 400+ km-es a hatótávolság, a légi közlekedésnél azonban a szélirány és a forgalom (levegőben várakoztatás) miatt ez nem azonos a megtehető távolsággal.

Fotó: WANG JILIANG / XINHUA/AFP

A próbarepülés során 60,4 kilométert repült a Comac CE-25A 16 perc alatt, két pilóta és egy mérnök volt a fedélzeten. A gép Pincsou repülőteréről indult majd egy kör megtételét követően itt is landolt probléma nélkül. A Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóság befogadta az elektromos repülőgép típusengedély-kérelmét, de még így is valószínűleg évekbe telik még, mire megindul az újdonság sorozatgyártása.

