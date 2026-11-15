Visszatérnek a legendák: ezek a modern autók a legnagyobb retró klasszikusokat idézik - galéria

A kínai autók inváziójával szemben az érzelmekre és az emlékezetre próbálnak építeni az európai gyártók, ahogy azt a Párizsi Autószalonon láthattuk. A Renault kezdte az egészet az 5-ös, majd a 4-es és a Twingo feltámasztásával, és már készülnek a 8-as, az Espace és az Alpine A310-es megfiatalítására is. Az Audi a szupertakarékos A2-est eleveníti fel, a Citroën a legendás Kacsát hozza vissza rögtön haszonjárműként is, a Fiat még kisebb családi autóként idézi meg az ősi Multiplát, a Peugeot pedig a sportos vonalat erősíti új villanyautóival. Nézzük a retró-kínálatot!

A retró-vonallal próbálnak védekezni az európai autógyártók

Fotó: Mondial de l'Automobile

Elektromos autókat akarnak eladni retró-köntösbe csomagolva

Fotó: DPPI

Alpine A310 Vision

Ma is ütős az eredetileg 1971-ben bemutatott ék alakú forma, ami az A310-es jellemzője. Persze a modern autó már nem V6-os farmotort használ, hanem elektromos modellként várja a feltámadást – igaz, még nem döntötték el a hajtómotorok számát, elhelyezését, satöbbi. Amíg anno a 4,18 méteres karosszériába két üléssort is elhelyeztek, a 4,55 méteres modern tanulmánynál már csak két férőhely van.

Fotó: AUDI AG

Audi A2

3,0 literes szabványos fogyasztású, alumínium karosszériás kisautóként ismertük meg a gömbölyű formát, amelyet 27 év után most egy kompakt villanyautón láthatunk viszont. A LED-es lámpák és a kilincsek hiánya utal a modernségre, míg az utasteret mágneses rögzítésű rendszerezővel tudja a saját igényeihez alakítani az ember. A 12,8 kWh/100 km-es fogyasztásával ez a valaha volt legtakarékosabb Audi, ez kevesebb, mint fele a 3 literes gázolajfogyasztás átszámolva 30 kWh/100 km-es értéknek. Persze az Audi A2 e-tron nem csak spórolós lehet, 326 lóerős összkerékhajtású változata is elérhető.

Citroën 2CV és 2CV Fourgonette

Már a dátum is megvan: 2028 végén kerül a kereskedésekbe az olcsó villanyautóként feltámadó Kacsa! A személyautó az eredetinél pár centivel rövidebb lett, a tanulmánynál megőrizték a vászontetőt is, ahogy a tojástartót is a fedélzeten. Van érintőképernyő a műszerfalon, a hangrendszert táskarádióként magával tudja vinni az ember, az első ülések között, a padlón elhelyezett tárolót pedig fonott kosárként valósították meg. Nem csak személyautóként, de könnyű haszonjárműként is megépítették a tanulmányt, de a Fourgonette érkezése kapcsán még nincs időpont.