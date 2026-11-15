Visszatérnek a legendák: ezek a modern autók a legnagyobb retró klasszikusokat idézik - galéria

A kínai autók inváziójával szemben az érzelmekre és az emlékezetre próbálnak építeni az európai gyártók, ahogy azt a Párizsi Autószalonon láthattuk. A Renault kezdte az egészet az 5-ös, majd a 4-es és a Twingo feltámasztásával, és már készülnek a 8-as, az Espace és az Alpine A310-es megfiatalítására is. Az Audi a szupertakarékos A2-est eleveníti fel, a Citroën a legendás Kacsát hozza vissza rögtön haszonjárműként is, a Fiat még kisebb családi autóként idézi meg az ősi Multiplát, a Peugeot pedig a sportos vonalat erősíti új villanyautóival. Nézzük a retró-kínálatot!
Elektromos autókat akarnak eladni retró-köntösbe csomagolva
Alpine A310 Vision
Ma is ütős az eredetileg 1971-ben bemutatott ék alakú forma, ami az A310-es jellemzője. Persze a modern autó már nem V6-os farmotort használ, hanem elektromos modellként várja a feltámadást – igaz, még nem döntötték el a hajtómotorok számát, elhelyezését, satöbbi. Amíg anno a 4,18 méteres karosszériába két üléssort is elhelyeztek, a 4,55 méteres modern tanulmánynál már csak két férőhely van.
Audi A2
3,0 literes szabványos fogyasztású, alumínium karosszériás kisautóként ismertük meg a gömbölyű formát, amelyet 27 év után most egy kompakt villanyautón láthatunk viszont. A LED-es lámpák és a kilincsek hiánya utal a modernségre, míg az utasteret mágneses rögzítésű rendszerezővel tudja a saját igényeihez alakítani az ember. A 12,8 kWh/100 km-es fogyasztásával ez a valaha volt legtakarékosabb Audi, ez kevesebb, mint fele a 3 literes gázolajfogyasztás átszámolva 30 kWh/100 km-es értéknek. Persze az Audi A2 e-tron nem csak spórolós lehet, 326 lóerős összkerékhajtású változata is elérhető.
Citroën 2CV és 2CV Fourgonette
Már a dátum is megvan: 2028 végén kerül a kereskedésekbe az olcsó villanyautóként feltámadó Kacsa! A személyautó az eredetinél pár centivel rövidebb lett, a tanulmánynál megőrizték a vászontetőt is, ahogy a tojástartót is a fedélzeten. Van érintőképernyő a műszerfalon, a hangrendszert táskarádióként magával tudja vinni az ember, az első ülések között, a padlón elhelyezett tárolót pedig fonott kosárként valósították meg. Nem csak személyautóként, de könnyű haszonjárműként is megépítették a tanulmányt, de a Fourgonette érkezése kapcsán még nincs időpont.
Fiat Multiplina
Az olaszok a Topolino (L6e) mopedautó és az új olcsó kisautó közötti résbe delegálják négyüléses mopedautójukat (L7e). A nagyobb méret és tömeg miatt ehhez már jogosítvány is kell, cserébe 20 lóerős lehet a hajtómotor és már 90 km/óra a jogszabályok által megengedett csúcssebesség. 2028 elején várható a Multiplina érkezése.
Peugeot E-T16 és RCZ Vision
A legendás B csoportos raliautó modern változata három hajtómotoros, 816 lóerős rendszerteljesítményű villanyautóként tündökölt a párizsi seregszemlén. A technikát felkészítették arra, hogy a Nürburgring-Nordschleifén 3 kört – több mint 60 km – tudjon megtenni teljesítményvesztés nélkül, egyébként 2,5 másodperces 0-100 km/órás sprinttel és 16 másodperc alatti 0-300 km/órás gyorsulással kecsegtet a tanulmány.
Ennél sokkal fiatalabb sportmodellt is újragondoltak a formatervezők, a 2009-2015 között kínált RCZ modern változata 500 lóerős, összkerékhajtású elektromos túraautóként gyarapíthatja a kínálatot. A tanulmány 11 cm vastag szilártest-akkumulátora 600 km-es hatótávot ígér, de a szériakivitel várhatóan még hagyományos, folyékony elektródás akkumulátorokkal kerül majd sorozatgyártásba.
Renault 8 Gordini és E-Space
A Renault háza táján anno az Alpine készítette az egyedi sportkocsikat, a Gordini a tuningolt szériamodellekért felelt, mígnem 1976-ban a kettő egyesítésével létrehozták a Renault Sport részleget, ami aztán a mai Alpine márkához vezetett. Azonban a másik legendás nevet sem akarják veszni hagyni, egy újabb elektromos retróautón használják a nevet. Az óriási kerekek miatt kupé lett a lépcsős hátú karosszéria mellett kitartó modern Renault 8-as, cserébe 290 lóerős villanymotor hajtja a hátsó kerekeket.
A 80-as évekből az eredeti Espace ötletét vették alapul az E-Space tanulmányhoz, a villanyautó-alap minden eddiginél jobban variálható belső teret eredményez, ezenkívül a képernyők és a színes autóbelsők térhódítása figyelhető meg. Ha ebben a formában nem is valósul meg a 4,7 méteres E-Space egyterű, a belső tér kialakítása a Rafale és a Scenic következő generációjánál visszaköszön majd az utcai autóknál.
A képre kattintva galéria nyílik!