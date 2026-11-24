A rendőrök a Roadpol akció során az ellenőrzött teherautóknál 2546 szabálysértést állapítottak meg / Fotó: Police.hu

A rendőrök a Roadpol akció során az ellenőrzött teherautóknál összesen 2546 szabálysértést állapítottak meg, azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz haszonjármű esetében kellett elrendelni. Vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 227 alkalommal, a jármű- és rakománybiztonsággal kapcsolatban összesen 240, ezen belül szabálytalan rakomány rögzítés miatt 46, míg túlsúllyal közlekedő jármű miatt 37 esetben intézkedtek a rendőrök. 277 alkalommal nem használták a sofőrök a biztonsági övet, 879 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. Az akció alkalmával az egyenruhások kilenc körözött személyt is elfogtak, valamint 57 egyéb bűncselekményt is felderítettek.

Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések esetében hét, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt hat alkalommal kellett intézkedniük a rendőröknek. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői közül öten nem használták a biztonsági övet, illetve 36 alkalommal túllépték a megengedett legnagyobb sebességet.