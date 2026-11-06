Robbant a bomba! Egy kínai szériaautó lépte át először az 500 km/h-s álomhatárt – videón a száguldás

Fotó: BYD

A pár napja kitudódott, nagy sebességnél bekövetkezett balesetet követően a Yangwang U9 Xtreme egy Egyesült Arab Emírségekben végrehajtott teszt során elérte az 503,17 km/h-s csúcssebességet, ezzel első sorozatgyártású autóként lépte át az 500 km/h-s határt. A 2026. november 1-jén elért eredményt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Guinness is elismerte.

Ez az eredmény felülmúlja a korábbi, 496,22 km/h-s rekordot, amelyet ugyanez a jármű állított fel Németországban, 2025 szeptemberében.

Két Guinness-világrekordot is megdöntött az U9 Extreme: a sorozatgyártású autók, valamint a sorozatgyártású elektromos autók kategóriájában is az 503,17 km/h a legnagyobb sebesség, amelyet egyirányú haladás során valaha mértek egy szériaautónál. A kísérletre a Sheikh Khalifa Bin Zayed autóúton (E11) került sor, a volán mögött a német autóversenyző, Marc Basseng ült. Már a korábbi, a németországi ATP Papenburg tesztpályán végrehajtott rekorddöntéskor is a tapasztalt pilóta vezette a járművet. Egy 10 km-es útszakaszt zártak le, amely egy hét kilométer hosszú egyenest is magában foglalt.

A Yangwang – a kínai BYD autógyártó luxusmárkája – az U9-es 2024-es bemutatása óta fokozatosan növelte a hipersportautó teljesítményét és sebességét. Az eredeti, 1305 lóerős változat 2024 januárjában, egy kínai teszt során 309 km/h-s sebességet ért el, majd ugyanazon év októberében, a papenburgi pályán már 391,94 km/h-val haladt. Ezt követően a több mint kétszer erősebb U9 Xtreme változat 2025 augusztusában 472,41 km/h-s, egy hónappal később pedig 496,22 km/h-s sebességet ért el. A legújabb rekord további 6,95 km/h-s növekedést jelent, amivel a jármű – története során először – átlépte az 500 km/h-s küszöböt.

Fotó: BYD

Az október 31-i két első futás során – amelyeknél a jármű elérte a 490 km/h-s csúcssebességet – a mérnökök további módosításokat végeztek az aerodinamikán, a felfüggesztés beállításain és a gumiabroncsok nyomásán a stabilitás és a teljesítmény javítása érdekében. November 1-jén további két futásra került sor, amelyek közül a másodiknál sikerült elérni az 503,17 km/h-s végsebességet.