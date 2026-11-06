Salakautóval tiszteleg Rafael Nadal teniszlegenda előtt a Kia

Életnagyságú, agyagból készült koncepciómodell készült az EV4 GT-ről, amelyhez az autóipari modellezésben használt agyagot Rafael Nadal azon teniszpályáinak salakjával ötvözte, amelyeken a spanyol teniszező rekordszámú egyéni címet nyert. A Kia a különleges alkotást a márka globális nagykövetének a mallorcai Rafa Nadal Akadémián adta át.

Az egyedülálló alkotás két olyan világot köt össze, amelyekben az agyag meghatározó szerepet játszik: azt a borítást, amelyen Nadal rendkívüli sportolói örökségét felépítette, valamint azt az anyagot, amelyet a tervezők a Kia járműveinek megformálásához és tökéletesítéséhez használnak. A projekt egy több mint két évtizede tartó partnerség előtt is tiszteleg. Nadal salakos borításon összesen 63 tornagyőzelmet aratott, köztük rekordot jelentő 14 egyéni bajnoki címet a párizsi Roland-Garroson, az egyetlen salakpályás Grand Slam tornán. A Kia alkotásának kreatív kiindulópontját ez a borítás adta.

Fotó: Kia

Az agyagmodellezés továbbra is a járműfejlesztés szerves része, hiszen lehetővé teszi a tervezők számára, hogy a sorozatgyártás előtt továbbfejlesszék és finomítsák a járművek formáját és formatervét. Ez az anyag továbbra is kézzelfogható lehetőséget biztosít az arányok, a felületek, a kidolgozás és a formai átmenetek megítélésére a digitális tervezés korában is. Azonban az EV4 GT teniszpályáról származó salak és az autóipari modellezőagyag keverékéből készült. Az alkotás megőrzi a ferdehátú villanyautó alapvető arányait és formavilágát. A koncepció narancsvörös felületén végigfutó, a járműtervezésben használt fehér ragasztószalag a teniszpályák vonalait idézi.

Fotó: Kia

Az egyedi részletek Nadal pályafutásának fontos mérföldköveire utalnak, többek között az alábbiakra:

63 salakpályás egyéni tornagyőzelem, beleértve a Monte-Carlóban és Rómában elért sikereit,

50 egymást követő, salakpályán megnyert szett, amely rekordnak számít,

öt szezon, amelynek végén a világranglista első helyén állt.

A Kia és Rafael Nadal együttműködése 2004-ben kezdődött, amikor a Kia spanyolországi képviselete támogatni kezdte a feltörekvő teniszezőt. Miután Nadal 2005-ben megszerezte első Grand Slam-győzelmét, 2006-ban a Kia globális márkanagykövete lett.