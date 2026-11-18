Miért ellenőrzik a rendőrök olyan gyakran a 451-es út és a Csanyi út kereszteződésénél található STOP táblánál a közlekedőket? A kiskunfélegyházi járőröket már többen is kérdőre vonták emiatt. A gyakori ellenőrzés oka, hogy az elmúlt években több baleset is történt itt, mert a járművezetők figyelmen kívül hagyták az elsőbbségadás kötelezettségét és a STOP táblát. Ráadásul a környéken élők részéről is többször érkezett kérés az ellenőrzésekre.

Nem állt meg a STOP táblánál, súlyos árat fizetett érte Fotó: Bács-Kiskun megyei rendőrség - Facebook

Nem állt meg a STOP táblánál, súlyos árat fizetett érte

November 14-én is egy hatalmas balesetet rögzített a rendőrségi kamera. A jobbról érkező Ford Fiesta sofőrje fényes nappal nem áll meg a STOP táblánál, és oldalról beleszáguldott a szabályosan közlekedő Opel Astrába. Mindkét autó az árokban között ki, a légzsákok kinyíltak.