Korát megelőző koncepcióval, SUV-os beütésű kisautóként 2000-ben mutatkozott be az első Suzuki Ignis, ám nálunk igazi slágerré az Esztergomban is gyártott második generációja vált. Némi szünet után, 2016-ban jelent meg a továbbra is benzinmotoros (lágy hibridként is kínált), karakteres formájú harmadik nemzedék, most pedig bemutatkozott az elődjeihez képest óriási változást hozó negyedik, melynek értékesítése 2027 nyarán indul Európában. Ebből a modellből már felárért sem lesz 4x4-es változat, de ennél is fontosabb újítás, hogy már nem tankolható benzinnel: az új modell a Heartect-e műszaki platformra épül, és elektromos hajtású.

Fotó: Suzuki

Mint a nemzetközi sajtóbemutatón elhangzott, az 1955 óta globálisan 90 millió A-szegmensbeli autót eladó Suzuki egy praktikus, kifejezetten városbarát mindenest szeretett volna megalkotni, a nagyobb elektromos modellekre jellemző sallangok elhagyásával. Ellentétben az e-Vitarával, ezúttal nem a Toyotával közös modellről vagy szó, hanem saját fejlesztésről, melynek éles vonalakkal tagolt, dobozszerű, mégis barátságos formaterve ismerős lehet rendszeres olvasóinknak: az új Ignis bizony nem más, mint a Japánban ősszel bemutatott eSky átirata, azonban nem egyszerű névváltoztatásról van szó, hanem párhuzamosan tervezett ikrekről.

Fotó: Suzuki

Ezt a karosszéria méretei is bizonyítják, ugyanis változatlan magasság mellett az exportpiacokra szánt Ignis szélesebb (1,56 méter) és hosszabb (3,57 méter), mint a felkelő nap országában komoly kedvezvényekre jogosító kei car kategóriába sorolt e-Sky. Persze így is szerény alapterületű az európai miniautó-szegmensbe sorolható újdonság, ugyanakkor a padlóban elhelyezett akku és a kompakt e-Axle (egy egységben elhelyezett villanymotor, teljesítményvezérlő és végáttétel) hajtás miatt tágasnak ígért, szigorúan négyszemélyes utasteret kínál, melyet sok rakodóhellyel tettek praktikussá. A variálhatóságról és a kábeltartó rekeszes csomagtér méretéről nincs adat.

Fotó: Suzuki

Kis akkus, de könnyű és hatékony a Suzuki Ignis

Elárulta viszont a Suzuki, hogy a japán belpiacos rokonnál – kei car teljesítménykorlátozás híján – jóval izmosabb lesz az exportváltozat, ami 64 helyett 91 lóerős teljesítményt jelent, igaz, változatlanul 133 Nm-es maximális nyomaték mellett. Érdekes, hogy egy egyben átveszik az eSky akkumulátorát, amely lítium-vasfoszfát kémiájú, viszonylag kis kapacitású (26 kWh-s) és a BYD egyik leányvállalatától érkezik. Hatótáv- és fogyasztásadatot még nem közöltek, azt viszont igen, hogy a belpiacos rokon Japán egyik legtakarékosabb autója. Egyenáramú oszlopról 50 kW-tal fél óra alatt 80%-ra táplálható a kis akku, míg a váltakozó áramú töltés 4/8 óra (7,4/3,7 kW).