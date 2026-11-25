Korát megelőző koncepcióval, SUV-os beütésű kisautóként 2000-ben mutatkozott be az első Suzuki Ignis, ám nálunk igazi slágerré az Esztergomban is gyártott második generációja vált. Némi szünet után, 2016-ban jelent meg a továbbra is benzinmotoros (lágy hibridként is kínált), karakteres formájú harmadik nemzedék, most pedig bemutatkozott az elődjeihez képest óriási változást hozó negyedik, melynek értékesítése 2027 nyarán indul Európában. Ebből a modellből már felárért sem lesz 4x4-es változat, de ennél is fontosabb újítás, hogy már nem tankolható benzinnel: az új modell a Heartect-e műszaki platformra épül, és elektromos hajtású.
Mint a nemzetközi sajtóbemutatón elhangzott, az 1955 óta globálisan 90 millió A-szegmensbeli autót eladó Suzuki egy praktikus, kifejezetten városbarát mindenest szeretett volna megalkotni, a nagyobb elektromos modellekre jellemző sallangok elhagyásával. Ellentétben az e-Vitarával, ezúttal nem a Toyotával közös modellről vagy szó, hanem saját fejlesztésről, melynek éles vonalakkal tagolt, dobozszerű, mégis barátságos formaterve ismerős lehet rendszeres olvasóinknak: az új Ignis bizony nem más, mint a Japánban ősszel bemutatott eSky átirata, azonban nem egyszerű névváltoztatásról van szó, hanem párhuzamosan tervezett ikrekről.
Ezt a karosszéria méretei is bizonyítják, ugyanis változatlan magasság mellett az exportpiacokra szánt Ignis szélesebb (1,56 méter) és hosszabb (3,57 méter), mint a felkelő nap országában komoly kedvezvényekre jogosító kei car kategóriába sorolt e-Sky. Persze így is szerény alapterületű az európai miniautó-szegmensbe sorolható újdonság, ugyanakkor a padlóban elhelyezett akku és a kompakt e-Axle (egy egységben elhelyezett villanymotor, teljesítményvezérlő és végáttétel) hajtás miatt tágasnak ígért, szigorúan négyszemélyes utasteret kínál, melyet sok rakodóhellyel tettek praktikussá. A variálhatóságról és a kábeltartó rekeszes csomagtér méretéről nincs adat.
Kis akkus, de könnyű és hatékony a Suzuki Ignis
Elárulta viszont a Suzuki, hogy a japán belpiacos rokonnál – kei car teljesítménykorlátozás híján – jóval izmosabb lesz az exportváltozat, ami 64 helyett 91 lóerős teljesítményt jelent, igaz, változatlanul 133 Nm-es maximális nyomaték mellett. Érdekes, hogy egy egyben átveszik az eSky akkumulátorát, amely lítium-vasfoszfát kémiájú, viszonylag kis kapacitású (26 kWh-s) és a BYD egyik leányvállalatától érkezik. Hatótáv- és fogyasztásadatot még nem közöltek, azt viszont igen, hogy a belpiacos rokon Japán egyik legtakarékosabb autója. Egyenáramú oszlopról 50 kW-tal fél óra alatt 80%-ra táplálható a kis akku, míg a váltakozó áramú töltés 4/8 óra (7,4/3,7 kW).
Nagyon sokat javít az Ignis hatékonyságán, hogy villanyautó-mércével pehelysúlyú: mindössze 1080 kiló a saját tömege (ez alig 67 kilós többlet az e-Sky-hoz képest), és az ígéretek szerint több finomítással, illetve európai teszteléssel hozták közelebb a menettulajdonságait az itteni vevői igényekhez, így kanyargós úton vagy sztrádám is kellően stabil. Természetesen a város lesz majd a természetes élőhelye, ahol az alig kilenc méteres fordulókörrel, a kapcsolható egypedálos móddal és egyszerű kezelhetőséggel könnyíti meg tulajdonosa életét. Bár a műszerfal közepén 10,1 colos képernyő trónol, sokak örömére meghagyták a különálló, érintős és fizikai gombokat.
Sokat csökkent a kis Suzuki ökológiai lábnyomán, hogy számos újrahasznosított anyagot használnak fel a víztakarékos gyártás során, még a digitális számjegyet idéző grafikájú fényszórók között húzódó díszrács is festetlen elem. Összességében jókor van jó helyen az Ignis, ugyanis Európában az új M1E (4,2 méter alatti, megfizethető villanyautó) kategóriába esik, amit más gyártók is komoly offenzívával terveznek ostromolni. Ahhoz azonban, hogy a Suzuki élni tudjon a szuperkreditek lehetőségével, bizony európai gyártásra lenne szükség, e téren pedig egyetlen itteni bázisa, Esztergom jöhetne csak szóba – ahol amúgy már gőzerővel készülődnek az EV modellek termelésére.