Találd ki, milyen autót rendelt lányainak a milliárdos!

Carlos Peralta harmadik generációban vezeti a családi vállalkozást, amely 80 év alatt 10 000 embert foglalkoztató nemzetközi konglomerátummá fejlődött. A mexikói üzletember az olasz GFG Style műhelyt bízta meg egy egyedi szuperautó megépítésével, a GFG Peralta S-sel a fiainak akart kedveskedni. Most a lányai voltak soron, Fabrizio Giugiaro és csapata ezért kifejezetten női szuperautónak építette meg a GFG Peralta D-t. A kiindulási alap mindkét esetben a Maserati Granturismo volt.

Digitális és analóg tükör is van a szuperautó műszerfalán elhelyezett sminkállomáson

Fotó: GFG

Rézlemezekből kézzel formálták a szuperautó borítólemezeit

Újdonságot jelent, hogy még következetesebben valósították meg az ék alakot. Megtartották az első autón debütált különleges ajtót, amelynél az utastér teteje mozdul felfelé, ezen az óriási panelen még két sirályszárnyas ablakot is elhelyeztek. Újdonság, hogy a hátsó résznél két darab, középen zsanérozott fedelet építettek be – Giorgetto Giugiaro a DeTomaso Mangustánál használta ezt a megoldást. Az alumínium térvázra egyébként karbonból készített vázat építettek, ez utóbbihoz csatlakoznak a külső burkolatok. Elöl és az övvonal alatt kézzel megformált rézlemezeket látunk, a felső részen üveget használtak.

Az utastérben nemcsak az Alcantara színében jelenik meg a réz, a látható díszvarrásnál használt cérnába például finom rézdrótot fűztek. Itt még látható a Maserati-rokonság, hiszen átvették a hajlított központi érintőképernyőt, igaz, minden más új. A bal oldalon a vezetéshez használatos kezelőszerveket találjuk, a jobb oldalra sminkállomást építettek be – van hagyományos és digitális tükör is. A hátsó ülések közötti térbe helyezték el a pezsgőhűtőt és a 4 rézből készített pezsgőspoharat. Nem árulták el, mennyibe került a GFG Peralta D megépítése, de az olasz műhely szívesen megvalósít más egyedi kívánságokat is.