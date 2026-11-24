Németország szuperkamera-rendszerrel készül egy olyan szabálysértés megregulázására, ami az elmúlt időkben rohamosan terjed, és mind több balesethez vezet. Ez a vétség nem más, mint a vezetés közbeni mobilozás, amely napjainkban már messze nem csak kézben tartott telefonálást jelent, hanem videóhívásokat, élőzést, csetelést, netes böngészést, shortok görgetését és sok egyebet. Természetesen e tevékenységeket már eddig is igyekeztek (rendszerint mozgó autóból) lefülelni a német rendőrök, ám a hatékony szankcionáláshoz kevés az erőforrás, ezért – a gyorshajtás ellenőrzéséhez hasonlóan – országszerte automatizálnák a folyamatot, amit a hozzá kapcsolódó törvényi szabályzással együtt legutóbb immár maga a közlekedési miniszter is szorgalmaz.

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A szélvédőn át befotóz az autók utasterébe a szuperkamera

Steffen Bilger (CDU) szerint „több ezer baleset történik minden évben az elektronikus eszközök használata miatt, és a tendencia növekvő”. Ugyanakkor már létezik az országban egy olyan speciális kamera, amely elsősorban a sztrádahidakról képes sötétben és rossz időben is az autók szélvédőjén keresztül az utastérbe befotózni, majd a felvételeket mesterséges intelligencia segítségével osztályozni: ha telefonozás gyanúja merül fel, a fotót már továbbítja is a rendőrségi központban ülő hús-vér ember operátornak. Jelenleg egyetlen német tartományban, Rheinland-Pfalzban működik a „Handy-Blizter” rendszer, és 100 eurós bírásgokat kapnak a szabályszegők. Maga a MONOcam készülék ugyanakkor holland találmány és ott már 2020 vége óta működik, emellett pedig több más uniós országban is tesztelnek hasonló, AI-alapú szuperkamerákat.