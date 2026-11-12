Téli gumi: sokan rosszul ismerik a szabályokat – valójában ekkor büntethet meg a rendőr Magyarországon

Ugyan a téli gumiabroncs szabályok 2026-ban sem írják elő kötelezően Magyarországon a nyári abroncsok cseréjét a hideg beköszöntével, ez nem jelenti azt, hogy a rendőr nem büntethet meg minket. A Hóvége szerint a kopott, sérült vagy szabálytalanul felszerelt gumi komoly bírsággal járhat, míg egy esetleges balesetnek komolyabb jogi következményei is lehetnek.

Téli gumiabroncs: ekkor büntethet a rendőr Fotó: Unsplash

Téli gumiabroncs: ekkor büntethet a rendőr

A nyári gumi önmagában még nem szabálytalan, viszont az abroncsok állapotára már szigorú műszaki előírások vonatkoznak. A 6/1990. KöHÉM rendelet határozza meg azt, milyen abroncsokkal közlekedhetünk, három gyakori probléma miatt pedig már intézkedhet a rendőr.

1. Kopott gumi: 1,6 milliméter alatt már szabálytalan

Általános helyszíni bírság: 6500–65 000 Ft

2. Eltérő gumik egy tengelyen

Általános helyszíni bírság: 6500–65 000 Ft

3. Sérült gumi

Bírság, közvetlen balesetveszélynél pedig a forgalmi engedély érvénytelenítése is lehetséges

Balesetokozás nyári gumival: mik lehetnek a következmények?

Habár a téli gumi szabályok 2026-ban sem teszik automatikusan felelőssé azt, aki nyári gumival szenved balesetet, a hatóság megvizsgálhatja, a vezető az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedett-e. A KRESZ 26. §-a szerint a sebességet úgy kell megválasztani, hogy a járművet a belátható távolságon belül és minden olyan akadály előtt meg lehessen állítani, amelyre számítani kell: vagyis, egy havas úton akár az 50 km/órás sebesség is túl gyors lehet.

Amennyiben a sofőr nem megfelelő sebességgel közlekedik, szabálysértési felelőssége merülhet fel. A következmény a konkrét szabályszegéstől függ: súlyos személyi sérüléssel járó balesetnél már büntetőeljárás is indulhat.

Összefoglalva: Magyarországon nem a nyári gumi használatáért büntetnek, hanem a szabálytalan műszaki állapotért vagy a közlekedési szabályok megsértéséért. Ugyanakkor a téli gumi tartós hidegben és különösen havas, jeges úton jelentős biztonsági előnyt nyújthat. Így tehát, bár a gumicserén spórolni csábító lehet, egyetlen megcsúszás, baleset vagy biztosítási vita sokkal többe kerülhet, mint egy megfelelő abroncsgarnitúra.

Külföldön komoly bírság is járhat November 1-jétől több szomszédos országban is ellenőrizhetik, hogy az autó megfelel-e a téli közlekedés szabályainak. A téli gumi hiánya Ausztriában akár 5000 eurós, vagyis csaknem kétmillió forintos bírságot is maga után vonhat. Romániában nem meghatározott időszakhoz, hanem az út állapotához kötődik a kötelezettség: havas vagy jeges úton téli gumit kell használni. A mulasztásért akár 4325 lejes, közel 300 ezer forintos bírság járhat, és a hatóság a forgalmi engedélyt is visszatarthatja. A további részleteket ITT lehet elolvasni!



