A Sant’Agata Bolognese-i székhelyű márka a nyitott tetejű sportautók gyártásának 50. évfordulóját ünnepli az új Temerario Spyderrel. Ez a Lamborghini első olyan autója, amely nem összecsukható vászon-, hanem keménytetővel rendelkezik.

Lamborghini Temerario Spyder

Fotó: Lamborghini

Bemutatkozott a nyitott tetős Lamborghini Temerario

Ugyanazt a konnektoros hibrid hajtásláncot kapta, mint a hagyományos Temerario, a négyliteres V8-as ikerturbós motor 10 ezres fordulatszám fölé pörgethető, a hajtásrendszer összteljesítménye 920 lóerő. Tisztán elektromos „Cittá” üzemmódban 191 lóerővel gazdálkodhat a sofőr.

Lamborghini Temerario Spyder

Fotó: Lamborghini

A benzinmotor rezgései a térvázon és az üléseken keresztül jutnak el az utasokhoz, miközben az állítható hátsó ablak – a különböző dinamikus vezetési üzemmódoktól függően – közvetlenül befolyásolja az utastérben érzékelhető hanghatást.

Lamborghini Temerario Spyder

Fotó: Lamborghini

Nőtt a helykínálat az előd Huracán Evo Spyderhez képest, ezen kívül a kényelmet háromfokozatú, ülésbe épített nyakmelegítő, 112 literes első csomagtér, valamint olyan futóműhangolás szolgálja, amely rossz minőségű aszfalton 20%-kal csökkenti a másodlagos rezgéseket. A megállásról karbon-kerámia fékrendszer gondoskodik: elöl 410 mm-es tárcsák és tízdugattyús féknyergek, hátul pedig 390 mm-es tárcsák és négydugattyús féknyergek találhatók.

Lamborghini Temerario Spyder

Fotó: Lamborghini

Bár a Temerario Spyder az alumínium térvázba épített merevítések miatt valamivel nehezebb, mint az 1,69 tonnás Temerario kupé (hogy pontosan mennyivel, a Lamborghini nem árulta el), álló helyzetből 100 km/h-ra mindössze 0,1 másodperccel gyorsul lassabban (2,7 másodperc alatt), azonban a 343 km/h-s végsebessége nem rosszabb. Az új Lamborghini legfőbb vetélytársa, a Ferrari 296 GTS csak 1540 kg-ot nyom, viszont 90 lóerővel gyengébb.

Lamborghini Temerario Spyder

Fotó: Lamborghini

A Temerario Spyder karosszériája 6%-kal merevebb, mint a Huracán Evo Spyderé volt. Szokatlan módon a két részből álló, kisméretű keménytető nem vízszintesen, a hátsó fedél alá, hanem függőlegesen, az ülések mögé csukódik be. A megoldás előnye, hogy helytakarékos, és összecsukott állapotban alacsonyabbra helyezi a tömegközéppontot. Áttervezték az ülések mögötti motorburkolatot, amelynek látványos formája felhívja a figyelmet a V8-asra.