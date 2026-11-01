Meglepő okból foglalták le Tesla Cybertruck-ot a német rendőrök

Október 25-én a hajnali órákban ellenőrizték a Hohenbrunn-i Közlekedési Rendőrség járőrei a Tesla Cybertruck-ot, ami az A99-es főútvonalon haladt Vaterstetten közelében. A drabális pickupról köztudott, hogy azt nehezen lehet forgalomba helyezni az EU területén, de mégsem e miatt foglalták le az autót.

Aki feltűnő Tesla Cybertruck-kal járkál, annak legyenek rendben a papírjai

Fotó: Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn

Európában teherautónak számít a Tesla Cybertruck

Az elektromos pickup papírjai rendben voltak, Lengyelországban történt az egyedi forgalomba helyezés, és érvényes biztosítása is van az autónak. A gondot az 50 éves, svéd állampolgárságú sofőr jelentette, akinek csak B-kategóriás jogosítványa volt. Azzal csak 3,5 tonnás össztömegű járművet lehet vezetni, illetve elektromos haszonjárműveknél bizonyos körülmények között ez a határ 4,25 tonna. A Tesla Cybertruck sofőrjénél ezek a feltételek nem álltak fenn, és nem rendelkezett a szükséges C-s jogosítvánnyal, tehát jogosítvány nélkül vezette a pickupot. A járművet a rendőrök lefoglalták addig, amíg egy megfelelő képesítéssel rendelkező vezetőt nem kerítenek, azt nem árulta el a rendőrség, hogy milyen bírságot szabtak ki a lekapcsolt autóvezetőre.