ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
tesla

Meglepő okból foglalták le Tesla Cybertruck-ot a német rendőrök

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem az autó, hanem a sofőr papírjaival volt gond. A lengyel rendszámos Tesla Cybertruck-ot lefoglalták a rendőrök.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
teslatesla cybertruckautós hírrendőrség

Október 25-én a hajnali órákban ellenőrizték a Hohenbrunn-i Közlekedési Rendőrség járőrei a Tesla Cybertruck-ot, ami az A99-es főútvonalon haladt Vaterstetten közelében. A drabális pickupról köztudott, hogy azt nehezen lehet forgalomba helyezni az EU területén, de mégsem e miatt foglalták le az autót.

C-s jogosítvánnyal lehet vezetni az EU területén a Tesla pickupot.
Aki feltűnő Tesla Cybertruck-kal járkál, annak legyenek rendben a papírjai
Fotó: Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn

Európában teherautónak számít a Tesla Cybertruck

Az elektromos pickup papírjai rendben voltak, Lengyelországban történt az egyedi forgalomba helyezés, és érvényes biztosítása is van az autónak. A gondot az 50 éves, svéd állampolgárságú sofőr jelentette, akinek csak B-kategóriás jogosítványa volt. Azzal csak 3,5 tonnás össztömegű járművet lehet vezetni, illetve elektromos haszonjárműveknél bizonyos körülmények között ez a határ 4,25 tonna. A Tesla Cybertruck sofőrjénél ezek a feltételek nem álltak fenn, és nem rendelkezett a szükséges C-s jogosítvánnyal, tehát jogosítvány nélkül vezette a pickupot. A járművet a rendőrök lefoglalták addig, amíg egy megfelelő képesítéssel rendelkező vezetőt nem kerítenek, azt nem árulta el a rendőrség, hogy milyen bírságot szabtak ki a lekapcsolt autóvezetőre.

 

 

 

Szóljon hozzá!