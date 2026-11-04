Tízezreket dobnak ki az ablakon a feledékeny magyar autósok

Fotó: Mediaworks

Magyarországon átlagosan 5-6 éve vannak az autók a jelenlegi tulajdonosuk nevén, ugyanakkor a többségük (64%) a vásárlás óta ugyanannál a biztosítónál maradt – annak ellenére is, hogy áremelkedést tapasztalt. Mindez a Groupama Biztosító megbízásából készült friss, országos reprezentatív kutatásból kutatásból derült ki, melyben arra is fény derült, hogy a tulajok jelentős része már öt-tízezer forintos sprólolás lehetőségéért elgondolkodna azon, hogy máshol köti meg kötelező felelősségbiztosítását (kgfb), ám a terveket nem követik tettek. Leginkább azért, mert az autósok 45 százaléka szerint túlságosan sok macerát tartogat az átszerződés, holott azt (például alkuszcégeken keresztül) online viszonylag rövid idő alatt el lehetne intézni.

Fotó: Tóth Imre/Haon / MW

Valójában a tétlenségnek komoly ára van: a 2009-ben elfogadott törvény ellenére gyakran jelentős többletköltséggel szembesülhetnek a hűséges ügyfelek anélkül is, hogy kárt okoztak volna, miközben új szerződést kötve (olykor ugyanannál a társaságnál) sokat, akár több tízezer forintot spórolhatnak. Mint a saját díjkalkulátorral rendelkező Groupama biztosító adataiból kiderül, 2021 és 2025 között az átlagos kgfb-díj 30%-kal nőtt a teljes hazai állományt vizsgálva, idén második félévben azonban már csökkent a tarifa. Bár sokat lehet spórolni a váltásnál, érdemes tudni, hogy a bonus-malus fokozat átvitelét az ügyfélnek kell intéznie. Íme, 5+1 tipp azoknak, aki nem szeretnének a régi (és jó eséllyel drága) biztosításban ragadni:

Jegyezzük fel az évfordulót, és állítsunk be rá emlékeztetőt. Olvassuk el a díjértesítőt, amely legalább 50 nappal az évforduló előtt érkezik. A díjértesítőben ne csak az új díjat nézzük: ellenőrizzük a kedvezményeket, a bonus-malus fokozatot és az esetleges plusz szolgáltatásokat is. Kalkuláljunk újra évente egy online kgfb-kalkulátorral – néhány perc az egész. Figyeljünk a határidőre: a felmondásnak legkésőbb 30 nappal az évforduló előtt be kell érkeznie.