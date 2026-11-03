Több mint 1000 lóerős, úszni tudó terepjárót hoz Európába a Geely

Ko11 a Párizsi Autószalonon

Fotó: Gulyás Péter

A Kínában Galaxy Cruiser 700 néven ismert modell az októberi Párizsi Autószalonon már ki volt állítva „Project KO11” néven, de az európai nevét és a pontos specifikációit még ekkor sem erősítették meg. A Geely európai vezetője, Aiden He a vadonatúj terepjárót, „új generációs, nagy teljesítményű, minden terepviszonyra alkalmas SUV-ként” mutatta be a francia fővárosban. A műszaki specifikációkkal kapcsolatos további részleteket „egy későbbi időpontra” ígérte – jóllehet a kínai piacra gyártott változat ismeretében lehet némi fogalmunk arról, hogy mire képes az autó, persze a majdani európai specifikációk ettől eltérhetnek. A legfontosabb azonban már biztos: az 5,085 méter hosszú, több mint 2,8 tonnás szuperterepjáró valamikor 2027 végén megérkezik Európába.

Fotó: Geely

A Kínában kapható verzióban az Lotus Eletre-ből származó PHEV hajtáslánc dolgozik, amely három villanymotorból és egy kétliteres, turbós benzinmotorból áll. A hibrid rendszer kombinált teljesítménye akár 1129 lóerő is lehet, így minden tonnára közel 400 lóerő jut. Ez komoly menetteljesítményeket tesz lehetővé aszfalton és még olyan terepviszonyok között is, mint a laza homokkal borított dűnék. A jó mászóképesség egyik garanciája, hogy a Galaxy Cruiser 700 a Geely kifejezetten terephasználatra fejlesztett, létraalvázas platformjára épül, és a hasmagassága 233 mm. Része a technológiai csomagnak a „steer-by-wire” rendszerű elektronikus kormányzás, valamint az aktív nyomatékvektor-szabályozás is a hátsó tengelyen, amelyet két villanymotor hajt. Az intelligens, mesterséges intelligencia által szabályozott futómű a kerekek egyedi vezérlésével olyan manőverek végrehajtását is lehetővé teszi, mint az oldalazó haladás (rákjárás), a helyben megfordulás, a defektes kerékkel történő haladás, vagy az önvezető driftelés.

Fotó: Geely

De ami a legmeglepőbb, hogy a jóval drágább Yangwang U8-hoz hasonlóan a Kínában 19 millió forintnak megfelelő összegért kapható csúcsváltozat (Land Ark Edition) speciális terepképességei a vízre is kiterjednek. A beépített szonár- és vízradar-rendszer segítségével az autó akár két órán keresztül is biztonságosan tud lebegni és úszni, utóbbit legfeljebb 8,5 km/h, azaz 4,6 csomós utazósebességgel. Emellett gurulás közben a jármű gázlómélysége meghaladja a 800 millimétert, ami szintén kiemelkedő értéknek számít a kategóriában. Ultra-gyors, megawattos töltést tesz lehetővé a 900 voltos nagyfeszültségű elektromos rendszer, a Geely házon belül fejlesztett mintegy 70 kWh-os Golden Short Blade akkumulátorával a tisztán elektromos hatótávolság több mint 300 kilométer is lehet.