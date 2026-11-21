2014-ben alapították a kínai TELD New Energy nevű vállalkozást kifejezetten töltőoszlopok fejlesztésére és üzemeltetésére, 2023-ban lettek piacvezetők Kínában. Ma a saját hálózatában 70 000 helyszínen 900 000 csatlakozási ponttal állnak az ügyfelek rendelkezésére, akik közül most kiesnek a kétkerekűek használói. Azonnali hatállyal tiltották meg a villanyrobogók és -motorkerékpárok AC-csatlakozón keresztüli töltését biztonsági aggályokra hivatkozva.

Az illegális adapterek használata miatt a töltőoszlopok biztonsági protokolljai nem működnek - lépett az üzemeltető

Fotó: TELD New Energy

Az ügyfelek viselkedése miatt tiltották el őket a töltőoszlopoktól

A TELD közleménye szerint a kétkerekű járművek nem kompatibilisek az elektromos autókra és az azoknál használt digitális kommunikációra optimalizált rendszerükkel, ráadásul a kétkerekű-használók többsége nem hivatalos forrásból származó adapter segítségével vette igénybe a töltést. Kínai webáruházakban olyan adaptereket lehet vásárolni, amelyek hamis információkat közölnek a töltőberendezéssel, így melegedés vagy egyéb probléma estén nem aktiválódnak a biztonsági protokollok, érts a füstölni kezdő akkumulátorba tovább táplálja az energiát az oszlop. A TELD számára a lépés várhatóan bevételnövekedést hoz. A villanyrobogóknál és motorkerékpároknál viszonylag lassan töltődnek a kis kapacitású akkumulátorok, ugyanannyi idő alatt sokkal több energiát lehet tölteni egy-egy villanyautó akkumulátorába, így azonos idő alatt nagyobb forgalmat generál a négykerekű autók töltése. A piacon még ritkaságnak számítanak a DC-csatlakozón keresztül villámtöltéssel táplálható villanymotorkerékpárok, azokat nem érinti a korlátozás.