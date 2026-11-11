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autós hír

Tömegbaleset az M4-esen, egy pillanat alatt roncshalmaz keletkezett

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Ismét kiderült, hogy a nagy tempó miatt egy autópályán és autóúton pillanatok alatt megtörténhet a baj.
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autós hírmkifbalesetM4
Forrás: Facebook 

Október közepén, az M4 autóúton, Cegléd térségében készült a felvétel, amelyet az MKIF tett közzé. Három autó és egy autószállító trélert vontató kocsi ütközött össze olyan erővel, hogy a baleset során kidöntötték a kandelábert, melynek következtében az áramellátás és így a felvétel is megszakadt.

A baleset pontos előzményeit ebből a felvételből nem lehet megállapítani. A képsorok azonban emlékeztetnek arra, miért fontos, hogy vezetés közben mindig hagyjunk magunknak időt és helyet a reagálásra. 

 

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