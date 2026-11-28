Ha a japán óriáscég pickup-modelljeiről esik szó, szerte a világon mindenki egyetlen modellre gondol: az elpusztíthatatlan, 4x4-es változataiban terepen is helytálló Hiluxra. Ám nem minden vevőnek van szüksége alvázas építésű, hátul merev hidas munkagépre ahhoz, hogy kisebb tárgyakat szállítson a platón, inkább a jobb országúti komfortra, stabilitásra helyezne nagyobb hangsúlyt. Nos, az ilyen igényekre válaszul mutatkozott be a Toyota Corolla Deck, amely nem a klasszikus modellek, hanem a Cross nevű, nálunk is jól ismert SUV alapjaira épül.

Fotó: Toyota

Különleges hibrid lehet a platós Toyota Corolla

Érdekes a gyártás helyszíne is, ugyanis 2027 első felében ez lesz az egyik első produktum a Sao Paolo melletti vadonatúj Sorocaba 2 üzemben, ahonnan aztán majd Latin-Amerika szinte minden piacát és a Karibi-térséget is ellátják autókkal. Igazodva Brazília üzemanyagkínálatához, nem csak az 2,0 literes benzines, hanem az 1,8 literes öntöltő hibrid verzió is flex fuel üzemű, vagyis etatanollal is tankolható lesz a Deck, mely egyedi hűtőrácsát leszámítva a hátsó ajtók vonaláig megegyezik a Corolla Cross modellel, beleértve az utasterének kialakítását is.

Fotó: Toyota

Hasonló, tehát személyautó-alapú pickup modellek a mai napig számos más gyártó kínálatából elérhetőek Brazíliában, illetve több más dél-amerikai ország piacán, nálunk azonban jószerével ismeretlenek – egyedül a Fiat Strada képviselte a műfajt néhány évig. Nem tűnik valószínűnek, hogy a Corolla Deck (melynek fő műszaki adatai még nem nyilvánosak) az európai kínálatban is megjelenjen, holott lenne benne ráció: a Toyota a kishaszonjárművek enyhébb CO2-kibocsátási kvótáiból profitálhatna, a (céges) vásárlók pedig a visszaigényelhető áfával nyerhetnének.