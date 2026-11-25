Az Európai Unióban nőtt, Magyarországon csökkent az új autók értékesítése októberben éves összevetésben az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) honlapjára kedden fölkerült adatok szerint. Az EU-ban eladott új autók száma 2,6 százalékkal 939 ezer 447-re nőtt, a kilencedik egymást követő hónapban jegyeztek föl bővülést.

Németországban 1,7 százalékkal, Franciaországban 7 százalékkal, Olaszországban 5 százalékkal, Spanyolországban pedig 1,8 százalékkal nőttek az autóeladások októberben. A villanyautók eladásai 61,4 százalékkal 279 ezer 799-re emelkedtek az EU-ban októberben. Az első tíz hónapban 2 millió 211 ezer új elektromos járművet adtak el az Európai Unióban, ami a teljes autóeladások 23,4 százalékát tették ki.

A kontinens egyik legnépszerűbb új autója jelenleg a tisztán elektromos Volkswagen ID.Polo

Fotó: Gulyás Péter

Nálunk 4,1 százalékkal, 10 356-ra csökkent az eladott új autók száma a múlt hónapban. Az akkumulátoros elektromos autók (BEV) eladása 10 százalékkal, 1037-re emelkedett, a tölthető hibrideké (PHEV) 85,6 százalékkal 1236-ra nőtt, a hibrid-elektromos autóké (HEV) viszont 12,4 százalékkal 4746-ra csökkent októberben. Ekkor a benzines autók eladása 18,1 százalékkal 2180-ra esett, a dízel autóké 0,2 százalékkal 1078-ra emelkedett.

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Az idei első tíz hónapban az EU-ban eladott autók száma 5,4 százalékkal 9 millió 455 ezer 704-re nőtt. Magyarországon 11,3 százalékkal 118 ezer 782-re emelkedett. A Volkswagen Csoport (beleértve egyebek között a Skodát, az Audit, a Seatot és Porschét) eladásai októberben 9 százalékkal, a Stellantisé 7 százalékkal, a Renault Csoporté pedig 8,5 százalékkal csökkentek. Viszont a Toyota-csoport járműeladásai 1,9 százalékkal nőttek, a dél-koreai Hyundai-csoporté 0,6 százalékkal csökkentek. A BMW-csoport 4,1 százalékos eladási növekedésről számolt be, míg fő riválisa, a Mercedes-Benz eladásai 1,5 százalékkal csökkentek.

Egyre gyorsabban nőnek a kínai márkák eladásai Európában. A kínai BYD 128,1 százalékkal, az XPeng 171 százalékkal, a Chery 184,7 százalékkal, a SAIC Motor 25,6 százalékkal, a Geely Csoport pedig 17,9 százalékkal növelte eladásait az EU-ban októberben tavaly októberhez képest.